Cambios en la ORA desde el día 15

Atención usuarios de zona ORA en Santiago y sobretodo a los que usan la aplicación móvil para el pago: epark. Son un tercio del total, según cálculos del gobierno local.

Desde el día 15 de este mes de junio se cambia de aplicación, tendrán que descargarse Moviltik, estará ya disponible desde la semana que viene y operativa la siguiente. Los que tengan dinero en el monedero virtual de la app, vayan gastándolo, aunque decían desde el gobierno local que se podrá reclamar a la empresa Setex.

Esa gestión directa llegará a partir del día 15, pero que los usuarios no lo vamos a notar: ni vamos a pagar menos, y los vehículos que se lleve la grúa, irán igualmente al mismo depósito, al menos de momento. Hay eso sí, un interrogante que preocupa: si estas semanas pasadas Compostela Aberta era tajante al decir que no van a subir las tarifas o a aumentar la zona azul en la ciudad, ayer ya no había esa rotundidad.

De hecho, el concejal Xan Duro hablaba de posibles modificaciones, pero no daba más detalles y ante las preguntas de los periodistas, seguía dejando la duda en el ambiente.

El BNG denuncia la opacidad en el proceso, y es que lamenta Rubén Cela que no se reúna el consejo de admón de TUSSA.

El portavoz nacionalista dice que se va enterando por los medios de lo que ocurre, cuando ya solicitó formalmente la información, y sigue a la espera. Augura, además, problemas en los juzgados por la interpretación interesada que hace el concello con cuestiones como la propiedad de los parkímetros. El gobierno de CA entiende que son públicos, a pesar de la existencia de un informe municipal que apunta a que esos elementos pertenecen a la firma.

Y ayer también en la entrevista política en COPE MÁS Santiago, el popular Agustín Hernández, lamentaba no solo el mal proceder del gobierno local, sino también ironiza con que Cela se queje, después de haber prestado sus votos para que se aprobase esa remunicipalización que el nacionalista incluso califica de trapalleira.