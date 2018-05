Ricardo Cortés ha reiterado que su objetivo es estar en el Gobierno y no conformarse, como hace Zuloaga, con estar en la oposición para poder así cambiar la realidad. Cortés ha asegurado que su oponente miente cuando habla de un PSOE abierto por haber realizado unas primarias cerradas y le ha criticado por crear un conflicto interno, algo que va en contra de crear un proyecto político fuerte que, ha puntualizado, no está ya creado porque no se ha hecho bien el trabajo. Bajo su punto de vista no vale con un pequeño grupo para gobernar y hay que contar con toda la sociedad. Es por eso que, ha indicado, tiene buena relación tanto con Podemos, PRC y Ciudadanos y que el principal rival a abatir es el Partido Popular. En cuanto a los proyectos políticos ha destacado el empleo y la educación, un área, dice por cierto, dañado por su oponente. Por su parte, visiblemente más tranquilo, Pablo Zuloaga ha explicado que su intención es recuperar la confianza tras haber derrumbado a una gestora que no les representaba. Dice, además, conocer cuáles son los principales problemas: Acabar con el empleo precario y que vuelva a la tierra el talento joven. También ha echado en cara a Cortés no se entera de la pérdida de presencia socialista en la región porque no pisa Cantabria. Por otro lado, el actual secretario general ha atacado a su rival señalando que carece de un proyecto político y subraya que su objetivo es luchar contra una derecha que el mismo diputado nacional puso en el Gobierno. Ambos han pedido el apoyo de los militantes para recuperar la confianza y la fuerza del PSOE en Cantabria.