El Pleno de Torrelavega aprueba la firma del convenio de soterramiento de las vías del tren.

Torrelavega ha dado este martes un "paso histórico" al aprobar, el Pleno de la Corporación, el convenio de colaboración del Ayuntamiento con el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Cantabria para la integración ferrocarril y el soterramiento de las vías a su paso por el centro de la ciudad, proyecto del que se lleva hablando décadas y que será financiado por las tres administraciones.

El Consistorio aportará el 20% del coste de la obra, cifrada en un total de 95 millones, lo que supondrá que las arcas locales deberán desembolsar unos 19,5, de los cuales los primeros 280.000 euros serán aportados este mismo ejercicio.

En 2019 aportará 2,5 millones, a los que se sumarán 4,9 millones en 2020; mientras que en 2021 y 2022 las aportaciones serán de 5,5 y 2,5 millones, respectivamente, según se desprende del documento, que ha recibido luz verde en una sesión plenaria extraordinaria con los votos a favor de PRC y PSOE, los dos partidos que sustentan al equipo de gobierno torrrelaveguense, el PP, Torrelavega Sí y Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT), mientras que Torrelavega Puede ha dicho 'no' al considerar que el departamento que dirige Iñigo de la Serna, exalcalde de Santander, debe asumir la "totalidad" del coste al responder el proyecto a una competencia exclusiva del Estado.

El primer teniente de alcalde y concejal de Obras, Servicios Generales y Participación Ciudadana, el regionalista Javier López Estrada, ha desgranado en la sesión, centrada únicamente en este asunto, las aportaciones económicas del convenio, con el que se soterrarán las vías del tren, a lo largo de 1.800 metros (entre el Paseo del Niño y la calle Pablo Garnica) y se transformará el centro de la capital del Besaya.

Su compañero del PSOE, José Luis Urraca Casal, ha subrayado que esta actuación es "un sueño", "una ambición" para la ciudad, con la que se van a "derribar barreras" que la atraviesan y parten en dos. En paralelo, ha resaltado que se van a ganar zonas verdes y de paseo para los vecinos.

En cuanto a la financiación, el edil de Medio Ambiente ha precisado que si bien la obra no es competencia del Ayuntamiento, éste está "obligado" a participar, y ha recalcado al respecto que "no hacerlo" sería "perder una oportunidad". "Este tren no le vamos a perder", ha remachado.