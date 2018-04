El Partido Regionalista de Cantabria va a presentar en el Parlamento una iniciativa para que que el Gobierno de España no suba a partir del 1 de enero de 2019 el impuesto de la gasolina

El PRC va a presentar en el Parlamento una iniciativa para que que el Gobierno de España no suba a partir del 1 de enero de 2019 el impuesto de la gasolina. Como se ha anunciado, este impuesto ya no dependerá del Gobierno regional, que lo mantenía hasta ahora en cero, sino que será de obligado cumplimiento para todo el país. Su portavoz Pedro Hernando ha asegurado que este aumento de 4'8 céntimos por litro va a costar a los cántabros 22 millones de euros por lo que pide a los grupos políticos que no apoyen los presupuestos generales del Estado

Hernando insiste en que es un incremento injustificado e inadmisible que se destinará al Estad. La PNL será debatida en el Parlamento el próximo 7 de mayo.