El consejero de educación, Francisco Fernández Mañanes, asegura que no va a rectificar el calendario escolar

Francisco Fernández Mañanes, insiste en que no va a pedir un nuevo informe jurídico al ministerio de educación sobre la legalidad de la jornada reducida que se aplicaba en Cantabria . Educación hará cumplir la ley tal y como está establecida y no habrá más modificaciones. Respecto a la reunión que va a mantener el próximo día 21 el presidente regional con la junta de personal docente para intentar mediar en el conflicto, Mañanes se muestra convencido de que Miguel Ángel Revilla no va a desautorizar sus decisiones.