El Congreso del Partido Popular de Cantabria a juicio

El juicio del Partido Popular ha quedado visto para sentencia después de contar con el testimonio de varios testigos quienes han asegurado que ha habido a quienes no se les ha permitido ser compromisarios natos por no apoyar la candidatura afín. También han denunciado que hubo mesas que permitieron votar a quienes no estaban apuntados en las listas, cuando la inscirpción era necesaria. Además ha habido muchas críticas respecto a muchos afiliados sólo pagaron la última cuota mientras que era requisito estar al corriente de todas. La declaración más tensa y larga fue la de Jesusa Sánchez, presidenta de la comisión organizadora quien afirma que hubo 1.300 operaciones de pagos a terceros.

El abogado de la parte demandante insiste en que se ha producido un fraude de ley al manipular a una persona para alterar el resultado electoral..con apariencia de pagos a terceros.