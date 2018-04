ALPE interviene para denunciar actitud intolerante e irrespetuosa contra ASOBAL en la negociación Convenio Colectivo

La ASOBAL le dice que no era correcta esa convocatoria a los clubes ya que las comisiones están en plena negociación y no tiene sentido tratar directamente con los clubes y pasar por encima de dicha Comisión.

El Presidente Blázquez envía la convocatoria de la reunión, para el Miércoles 18 de Abril en la sede de la RFEBM calle Ferraz nº 16, a los clubes de ASOBAL. Estos se ponen en contacto con ASOBAL para ver que postura tomar y 13 de ellos deciden NO ACUDIR. Otros 3 equipos no contestan y por la información que ASOBAL tiene en su poder SOLO UN club compareció físicamente a Ferraz.

A partir de ese momento ASOBAL decidió estar en silencio para tras el twitt de Paco Paquito Blazquez “El Medallitas” en redes sociales en donde decía: “Mañana intensa en la sede de la RFEBM pero muy productiva, en la que he podido mantener un encuentro con diferentes clubes de ASOBAL, para clarificar todas las dudas relativas a las negociaciones del convenio entre la RFEBM y la Asociación de Clubes de Balonmano” tuvo que salir a la palestra ASOBAL y hacer un comunicado en el que desmentían que hubiera estado reunido con más de un club en Ferraz nº16.

Llama la atención que de la convocatoria enviada por Paco Paquito Blazquez “El Medallitas” a los 16 clubes de ASOBAL sólo, según dice el comunicado de la RFEBM, ha hablado con 5 equipos. ¿Menudo poder de convocatoria y qué credibilidad tiene con los clubes Paco Paquito Blazquez “El Medallitas”? !Sólo fue capaz de hablar con 5 de 16 clubes¡ !Desde luego que mínimo poder de convocatoria tiene todo un Presidente de la RFEBM con el balonmano masculino de élite¡ ¡Esto quiere decir algo!

Es tal el conflicto que se ha generado con la negociación del Convenio Colectivo entre la RFEBM y la ASOBAL que ha llevado hasta a la propia ALPE (Asociación de Ligas Profesionales Españolas) a tener que intervenir en este tema. La propia ALPE considera una injerencia desmedida de la RFEBM en el nuevo Convenio. Por todo ello y con total unanimidad de las 4 Ligas que lo componen (LPF,ACB,ASOBAL y LNFS), su Presidente ha remitido una carta a José Ramón Lete (Secretario de Estado para el Deporte). Una carta que os reproduzco textualmente:

“Estimado Presidente:

El motivo de esta carta es ponerle al corriente de unos hechos que, desde la Asociación de Ligas Profesionales Españolas (ALPE) en particular y desde cualquier institución deportiva que se precie de democracia en general, nos parecen muy preocupantes. Los hechos a los que nos referimos no son otros que el tono i mperativo, intolerante e irrespetuoso en las formas y en el fondo de la RFEBM hacia nuestro socio ASOBAL , en las (NO) negociaciones del Convenio de Coordinación para los próximos años.

Desde ALPE no tenemos intención de inmiscuirnos en un asunto privado si no fuera porque tenemos la impresión de que existe un plan o tendencia armonizada para despojar de competencias y contenidos a las Ligas, sobre todo ahora que gracias a su gestión diferenciada y moderna comienzan a obtener unos ingresos económicos y posición mediático-social apetecibles. Nos preguntamos dónde estaban estas personas y organizaciones durante los 30 años anteriores en los que las asociaciones de clubes invirtieron muchísimo dinero, trabajo y esfuerzo en promocionar y sacar a flote las competiciones que ahora pretenden usurparles con métodos más propios de épocas que por higiene democrática no merece la pena recordar .

Por este motivo, rogamos encarecidamente amparo al CSD y a su persona para que, desde el sentido común y visión conciliadora del deporte, encuentre una solución a esta situación que sin duda tendrá un único perdedor. El balonmano español . Agradeciéndole de antemano su atención e interés, reciba un cordial saludo. Presidente ALPE”

Como podéis ver no todo es transparencia, credibilidad y buenismo en un Presidente de la RFEBM que según parece dice que él es el amo y señor del balonmano español. El tiempo pone a cada uno en su sitio, quita y da razones.

