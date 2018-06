Pau Gasol, en Tiempo de Juego: "Tendrían que cambiar el nombre del torneo y llamarlo Rafa Nadal"

Pau Gasol estuvo en Tiempo de Juego después de ver su octava final de Rafa Nadal en Roland Garros, y elogió al tenista por lo logrado hasta ahora: "Esta es mi octava final y el octavo Roland Garros que he visto, de los once. Es alucinante, es casi impensable pero Rafa lo hace normal, como una tradición. Lo que está consiguiendo es de extraterrestre, es extraordinario. Hay que valorarlo como lo que es, es su carrerrón, su mentalidad, como lo lleva… es lo que más me enorgullece. Felicitarle y a seguir".

Gasol ve tan impresionante lo que ha hecho Rafa con su undécima victoria en París que cree que podrían cambiarle el nombre al torneo: "Tendrían que cambiar el nombre del torneo en un futuro y llamarlo Rafa Nadal porque lo que ha hecho es impensable e inasumible. Rafa puede llegar hasta donde llegue. Cuando hay dedicación y tienes un equipo a primer nivel, tus años se alargan. De momento, a disfrutar cada torneo y cada triunfo porque como Rafa no saldrá ninguno".

Por último, Pau Gasol confía en que la selección española pueda hacer un buen papel en el Mundial de Rusia para poder ir a apoyarles: "Ojalá llegue la selección a la final y me gustaría estar ahí apoyándoles".