Nadal: "Ganar Roland Garros sin Federer tiene el mismo valor"

Rafa Nadal, número uno del mundo, juzgó que ganar Roland Garros sin tener en el cuadro al suizo Roger Federer, número dos, no le restaría valor a una nueva victoria en París, que sería su undécima.

"Sería lo mismo si estuviese Roger o no. Tampoco se podía decir que una victoria de Federer cuando estaba lesionado yo o Djokovic no era bonita", sostuvo Nadal, en rueda de prensa previa al comienzo del cuadro principal del Roland Garros, este domingo 27. La ausencia de Federer es "una mala noticia para el torneo, no para mí", ya que "la victoria significa lo mismo", ahondó.

El tenista mallorquín, a punto de cumplir 32 años, valoró que Djokovic es "siempre uno de los candidatos", a pesar de los altibajos del serbio en los dos últimos años, y dijo que es demasiado pronto para hablar de una hipotética final contra él.

De su rival en primera ronda, el ucraniano Aleksandr Dolgopólov (54 del mundo) opinó que es "incómodo e imprevisible". "Muchas veces es capaz de un nivel muy alto y de hacer cosas extrañas, pero es peligroso, esa es la verdad", comentó.

Nadal opinó sobre la mejora del porcentaje de sus restos. "No lo sé si me da tranquilidad o no lo de haber mejorado el resto. El saque sigue siendo muy importante porque puedo jugar así los restos más tranquilo", dijo.

El jugador español asumió que regresar a las pistas de Roland Garros es especial, sobre todo por saber que allí "ha sacado tantos partidos adelante". De la nueva generación, entre los que destacan el alemán Alexander Zverev (número tres), Nadal reconoció que tiene "mucho talento", pero aclaró que todavía no se puede "predecir nada".

Garbiñe Muguruza, número tres del mundo, consideró que este año está "más relajada" por no tener que defender el título, como le sucedía el pasado curso, y relativizó el cruce ante la rusa Svetlana Kuznetsova, también excampeona de Roland Garros y 42º del mundo.

"Este año es diferente al pasado, cuando defendía el título. Había entonces más presión. También he cambiado un poco mi mentalidad. Este año creo que estoy más relajada", dijo.

Considerado como el cruce de primera ronda más espinoso, Muguruza intentó quitarle hierro al enfrentamiento con Kuznetsova, campeona del Roland Garros en 2009. "Es un buen primer cruce. No importa contra quién juegas porque será un partido difícil igualmente", terció.

Muguruza, campeona en 2016 y octavofinalista en la edición de 2017, reconoció que le gustan "los grandes torneos, con grandes pistas y mucha historia", aunque reconoció que este curso la temporada de tierra batida "ha sido menos exitosa" de lo que le hubiera gustado.

"Me siento bien, he venido entrenando mucho.Tal vez no he jugado muchos partidos, pero me siento que tengo mis oportunidades" de levantar de nuevo del trofeo, añadió.