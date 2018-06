Kiko Argüello estrena la sinfonía "El sufrimiento de los inocentes" en Berlín

“Solo amar a Cristo tiene sentido. Yo lo amo poco y mal. solo me queda aceptar lo que me pide, aceptar la vida… y me pide que escriba una sinfonía… yo, que no he estudiado música…”. Con estas humildes palabras se ha referido Kiko Argüello en la Academia Católica de Berlín, el gran salón de actos de la Conferencia Episcopal en la capital alemana, a la sinfonía catequética “El sufrimiento de los inocentes”, que por primera vez y con nutrida presencia de la sociedad judía alemana se estrena en el que un día fuera el nudo ferroviario del que partían los trenes cargados de judíos con destino a los campos de concentración nazis.

Argüello decía estas palabras durante la presentación de la traducción al alemán de su libro “Anotaciones”. “Señor, quiero hacer tu voluntad… el amor al prójimo es tu voluntad. El otro es cristo”, elegía de entre las reflexiones que recoge el libro para sumergirse en “el misterio que el vivir y morir, en el misterio que es el sufrimiento”.

El libro cuenta en su edición alemana con un epílogo del Cardenal Müller, en la que comenta que “los Papas han analizado, acompañado y promovido el Camino Neocatecumenal en varias fases”. A modo de presentación en Alemania del movimiento católico, señala que “fue el Papa Benedicto XVI quien, el día 11 de mayo de 2008, concedió a sus estatutos la aprobación canónica, reconociendo así el carisma de los fundadores como acción del Espíritu Santo encaminada a la edificación espiritual y pastoral de la Iglesia y aprobando ese camino de evangelización del mundo y de una nueva evangelización para los católicos bautizados”.

“Las ‘Anotaciones 1988-2014’, recogidas por Kiko Argüello y contenidas en el libro, no ofrecen reflexiones sistemáticas o fragmentarias sobre los temas de la fe y de la teología. Son, en cambio, el testimonio de un camino interior del alma y de los esfuerzos por conseguir la confianza en Dios, así como la unión con el Señor crucificado y sufriente”, dice el Cardenal.

En el prefacio, por su parte, el Cardenal Cordes asegura que “las anotaciones de Kiko no son solamente una llave para poder comprender el Neocatecumenado, sino más allá de este movimiento espiritual, pueden representar útiles estímulos para el apostolado en general”. Añade que “el autor en sus Anotaciones abre lo profundo de su alma” y subraya que “el carisma que el Espíritu Santo ha confiado a los iniciadores del Neocatecumenado, ha contagiado, en fuerza del mismo Espíritu, a muchos otros. Mientras tanto, su difusión es impresionante”.

Junto a Argüello, y con un papel protagonista en esta celebración de los 40 años del Camino Neocatecumenal en Berlín, el arzobispo emérito de Madrid, el Cardenal Rouco Varela, ha recordado los inicios del Camino Neocatecumenal en las chabolas de Madrid y ha desgranado anécdotas fundacionales que han hecho las delicias del concurrido público.

El propio autor ha explicado que decidió publicar sus “anotaciones” para “proclamar la gloria de Dios, dando testimonio de su amor gratuito y su fidelidad incondicional hacia mí que, como se podrá comprobar, soy inadecuado, indigno, inútil, infiel…”. “Si estas anotaciones ayudan a alguien, bendito sea Dios”, ha dicho el iniciador y responsable internacional del Camino, que en Alemania cuenta con 91 comunidades y unos 2.300 miembros.