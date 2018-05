Francisco pide que tengamos el mismo corazón de Cristo y reza por Centroáfrica

REGINA COELI 6 MAYO 2018

En el VI domingo del tiempo Pascual, el Papa Francisco aseguró que “la Palabra de Dios continúa indicándonos estilos de vida coherentes para ser la comunidad del Señor resucitado” y concretamente el Evangelio de hoy, representa “la entrega de Jesús”.

Antes de rezar la oración mariana del Regina Coeli asomado desde el balcón de la Plaza de San Pedro, el Papa indicó que debemos vivir “en la corriente del amor de Dios” para que nuestro amor no pierda por la calle su ardor y su audacia e invitó a “recibir con gratitud el amor que viene del Padre” tratando de no separarnos “con el egoísmo y el pecado”, algo que – puntualizó – es un programa “difícil pero no imposible”.