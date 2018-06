Francisco: "No os encerréis en un corazón endurecido"

«La palabra “Padre” es la llave de acceso al corazón de Dios; porque solo diciendo Padre rezamos en lenguaje cristiano: no a un Dios genérico, sino a un Dios que es sobre todo Papá», explicó el Sucesor de Pedro subrayando que Jesús mismo nos enseñó a rezar así, llamando Padre al Dios del cielo, que antes de ser infinito y eterno, es Padre.

«No nos cansemos de decir "Padre nuestro": nos recordará que no existe ningún hijo sin Padre y que, por tanto, ninguno de nosotros está solo en este mundo. Pero nos recordará también que no hay Padre sin hijos: ninguno de nosotros es hijo único, cada uno debe hacerse cargo de los hermanos de la única familia humana», añadió Francisco.

La segunda palabra “que regala el Evangelio” es Pan: «Jesús nos dice que pidamos cada día el pan al Padre. No hace falta pedir más: solo el pan, es decir, lo esencial para vivir. El pan es sobre todo la comida suficiente para hoy, para la salud, para el trabajo diario; la comida que por desgracia falta a tantos hermanos y hermanas nuestros», dijo el Papa, poniendo guardia sobre aquellos que especulan con el pan, con el “alimento básico para la vida cotidiana de los pueblos debe ser accesible a todos”.

«Elijamos la sencillez del pan para volver a encontrar la valentía del silencio y de la oración, fermentos de una vida verdaderamente humana. Elijamos a las personas antes que a las cosas, para que surjan relaciones personales, no virtuales. Volvamos a amar la fragancia genuina de lo que nos rodea», fue la exhortación del Pontífice alentando a no olvidar que el Pan de cada día, es Jesús, ya que sin Él no podemos hacer nada (cf. Jn 15,5). «Él es el alimento primordial para vivir bien».

Por último, el Obispo de Roma profundizó sobre la tercera palabra sugerida en su homilía: perdón.

“Es difícil perdonar, siempre llevamos dentro un poco de amargura, de resentimiento, y cuando alguien que ya habíamos perdonado nos provoca, el rencor vuelve con intereses”, aseguró Francisco haciendo hincapié en que el Señor espera nuestro perdón como un regalo; ya que Jesús mismo enseña, en su comentario sobre el Padre Nuestro; que “si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial", pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas» (Mt 6,14-15).

Asimismo, el Papa indicó que el perdón renueva y hace milagros:

“Lo vemos en la historia cristiana. Perdonarnos entre nosotros, redescubrirnos hermanos después de siglos de controversias y laceraciones, cuánto bien nos ha hecho y sigue haciéndonos. El Padre es feliz cuando nos amamos y perdonamos de corazón (cf. Mt 18,35). Y entonces nos da su Espíritu”.

El Santo Padre concluyó invitando a todos a pedir la gracia “de no encerrarnos con un corazón endurecido, reclamando siempre a los demás, sino a dar el primer paso, en la oración, en el encuentro fraterno, en la caridad concreta”, porque actuando así, “seremos más semejantes al Padre, que ama sin esperar nada a cambio y Él derramará sobre nosotros el Espíritu de la unidad”.