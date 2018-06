"Estar delante del sol te pone moreno, y estar delante de Dios blanquea el alma"

Eufemio y María José son muy distintos a lo que cabía esperar. Son los encargados de que Dios no se quede nunca solo en una pequeña capilla de Toledo, y además son muy 'salaos'. Normales, sencillos, cercanos... y no. No están locos.

De lunes a domingo, todos los días del año, 24 horas al día, el 'Corpus Christi' preside el altar de la Capilla de la Inmaculada Concepción. Es uno de los 53 templos de Adoración Eucarística Perpetua de España. "Hace 15 años, no había ninguno. Y ahora hay 53 y dos en ciernes", nos cuenta Eufemio.

"La custodia no es nada... quien va en la custodia lo es todo"

"Es alguien, es una persona y está ahí para y por nosotros. Parece que es que en Toledo cuando sale la custodia... la custodia no es nada. Quien va en la custodia es todo. Si no existiera la custodia y fueran solamente con el Señor, sería igual."

El día que se grabó esta entrevista se celebraba la festividad del Corpus Christi en Toledo. La ciudad entera se había preparado para este acontecimiento y cientos de personas se agolpaban para poder ver a Dios. "Toledo no se engalana para los turistas, se engalana para Dios."

Para que pueda existir un templo que adore perpetuamente a Jesús tiene que haber siempre al menos una persona con él. A cualquier hora. Ante el asombro del entrevistador, el entrevistado afirma que "no es difícil. Es obra de Dios".

Leer más Cuando Dios sale a pasear por Toledo

"Viene gente joven que antes de irse de marcha pasan unos minutos a rezar"

"Yo tengo turno de doce a dos de la madrugada. Y hasta la una y media es muy normal que esté entrando gente. Viene gente joven que antes de irse de marcha pasan unos minutos a rezar."

"Cuando te pones delante del sol te pones moreno. Yo siempre digo que cuando te pones delante de Dios, te blanquea el alma."