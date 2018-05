La asignatura de Religión perderá dos horas en Extremadura

El delegado de Enseñanza de la Diócesis de Coria-Cáceres, Antonio Pariente, ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "favorezca el diálogo" respecto a la carga lectiva de la asignatura de Religión Católica, un tema, a su juicio, "tan maltratado los últimos años".

Según un comunicado remitido por la Diócesis de Coria-Cáceres, la decisión "unilateral" de la Consejería de Educación de eliminar una hora en 1º de ESO y otra en 1º de Bachillerato y adelante de esta asignatura supone "más precariedad" para veinte trabajadores de la Junta, profesores de Religión católica de la Diócesis, "más desasosiego y crispación" y "más prejuicios" para la Educación en la región.

"No es que piense que la Junta no sea favorecedora del diálogo, elemento fundamental por otra parte de la democracia, pero viendo su modo de actuar en relación con la asignatura de Religión católica a lo largo de estos años, me temía lo peor, como así va a ser", ha apuntado el responsable de Enseñanza en Coria-Cáceres, respecto a los movimientos del Ejecutivo regional tras la sentencia del Tribunal Supremo.

En este sentido, ha explicado que el pronunciamiento del Supremo sobre el recurso presentado por las tres diócesis extremeñas y una asociación de profesores de Religión resuelve que la asignatura debe ser cursada en 2º de Bachillerato y ofrecida el próximo curso, pero "no define" la carga lectiva necesaria, que la Junta redujo a una hora, "otro de los motivos del recurso".

A su juicio, este hace una "llamada explícita a las partes para que dialoguen, determinen el asunto y se eviten las decisiones unilaterales", un diálogo que piensa "es posible porque se hace en otras instancias", según ha apuntado.