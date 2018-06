Santamaría define a Margallo con una onomatopeya entre los vídeos más vistos de la semana en COPE.ES

Soraya Sáenz de Santamaría ha visitado este jueves el programa 'Herrera en COPE' para presentar su candidatura a la presidencia del PP tras la salida de Mariano Rajoy. En su entrevista con Carlos Herrera, la exvicepresidenta del Gobierno ha asegurado que si Cospedal gana las primarias la apoyará "desde el minuto cero" y "sin ningún puesto de por medio". "Mi rival es el PSOE o los otros partidos que puedan poner el peligro la unidad de España o la recuperación económica. Este país tiene que volver a estar gobernado por quien ganó las elecciones", ha dicho.

La entrevista ha dejado también un momento muy anecdótico. En el minuto final, Carlos Herrera le ha preguntado por su relación con Margallo, otro de los candidatos a liderar el PP tras el Congreso Extraordinario de julio y con quien la exvicepresidenta mantiene una complicada relación personal. "Me puede contestar con una onomatopeya si quiere. ¿Qué le ha pasado con Margallo?", le ha preguntado Herrera.





Carlos Herrera ha dedicado buena parte de su monólogo de este miércoles a analizar el relevo en el PP tras la salida de Mariano Rajoy. El comunicador considera que Sáenz de Santamaría y Cospedal son ahora las grandes favoritas para tomar el poder del partido una vez que Núñez Feijóo declinó presentar su candidatura.

Pero, ¿por qué el presidente de la Xunta rechazó esa opción pese a que muchos lo consideraban el candidato idóneo? Herrera ha reconocido que gente próxima a Feijóo no entiende esa decisión. “Menudo disgusto nos hemos llevado. Tendrá que explicarlo algún día”, dicen. "Él dijo esta cosa de no fallar a los gallegos. Pero la legislatura gallega acaba más o menos como la legislatura en toda España y podría perfectamente dejar una para presentarse a la otra. Pero seguramente Núñez Feijóo tiene miedo escénico", apunta Herrera.

El comunicador ofrece algún detalle más: "¿A qué tiene miedo? A que como se han puesto las cosas en España como se han puesto, mañana aparezca el fuego amigo o el fuego enemigo con un álbum de fotos. Y como todos en nuestra vida, ninguno resiste a un análisis medianamente severo de nuestras fotos, porque alguna vez nos hicimos una foto tonta o con alguien que no debíamos".





Carlos Herrera nos descubre la otra Cataluña. Esa que no acapara titulares, que no abre informativos. La Cataluña cotidiana. La Cataluña de la gente. El comunicador ha grabado un vídeo exclusiva para COPE.es durante su descanso de domingo para ofrecernos una imagen muy certera y real de lo que pasa en esta región.

"Esto es el mar. Pero no es un mar cualquiera. En este mar aprendí yo a nadar. Entre Montgat y Montsolís", comienza señalando Herrera "Las noticias que llegan de Cataluña casi siempre son ásperas. Recargada de enfrentamiento, rivalidad, segregacionismo... Información molesta. Pero también hay otra Cataluña. Que sale a comprar el pan, que pasea por esta playa. No pretendo quitarle importancia a las cosas que pasan, porque además ya me encargo yo de divulgarlas todos los días. Pero me quiero acordar de la gente que pasa por aquí y te dice 'buenos días' y de la gente que sale de su casa para pasar buenos momentos independientemente de las cosas que pasan", explica en el vídeo.





El periodista especialista en motor analiza la victoria de Fernando Alonso junto a su Toyota.





