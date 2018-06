Rajoy, al borde de las lágrimas en su adiós entre los vídeos más vistos de la semana en COPE.ES

Esta semana, el nuevo cambio de gobierno ha causado sensación tanto en las noticias como en los vídeos.

El expresidente de Gobierno, Mariano Rajoy, no ha podido contener la emoción cuando ha anunciado este martes ante la Ejecutiva de su partido su decisión de abandonar la presidencia del PP tras catorce años al frente. "Pienso que ha llegado el momento de poner el punto y final a esta etapa. El PP ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. Lo hago porque es lo mejor para mí y para el PP. Por eso os propongo la pronta celebración de una Junta Directiva Nacional para convocar un congreso extraordinario que abra una nueva etapa en nuestro partido con una nueva dirección y más ilusión que nunca", ha explicado Rajoy ante un silencio total de sus compañeros.



"Os agradezco que me hayáis permitido anunciar esta decisión de esta manera. Llevo mucho tiempo en política y sé apreciar vuestro respeto. Soy consciente de la enorme lealtad que he tenido de vosotros hasta el último día", ha dicho Rajoy. En ese momento, el expresidente de Gobierno se ha emocionado y todos los miembros del PP se han puesto de pie para regalarle en pie un sonoro aplauso.

El periodista y escritor Maxim Huerta (Utiel, Valencia, 1971) será el nuevo ministro de Cultura y Deporte en el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha confirmado el propio presidente del Ejecutivo en una comparecencia ante la prensa.

Carlos Herrera ha aprovechado su monólogo de este jueves para analizar los nombramientos de ministros para el gobierno de Pedro Sánchez. El comunicador ha señalado que se trata de un Ejecutivo "efectista y moderado, más o menos formado por gente razonable".

"Hombre, con alguna excentricidad. Tiene hasta a un astronauta. Si me permiten ustedes, un gobierno algo sobredimensionado. Son 17 carteras. La mayoría ocupadas por mujeres. Es saludable que eso sea así", ha dicho Herrera.





El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes que dejará la Presidencia de la formación y cumplirá su mandato hasta el día que el partido elija a su sustituto: "Es lo mejor para el PP, para mí y para España", ha dicho ante el Comité Ejecutivo Nacional. "Y lo demás no me importa nada", ha apostillado.



Rajoy ha añadido que va a convocar una junta directiva nacional para que a su vez convoque un congreso extraordinario que elija a su relevo, y ha explicado que no hará cambios ahora en la estructura orgánica del partido ni en el grupo parlamentario porque entiende que eso lo debe hacer ya su sucesor. En esta despedida, Rajoy ha agradecido que se le haya permitido anunciar su renuncia de esta manera. "Aprecio en lo que vale vuestro respeto, soy consciente de la enorme lealtad que he tenido, hasta el último día", ha constatado.





El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado una carta a cada uno de sus ministros en la que les pide que planteen iniciativas en el ámbito de cada una de sus competencias para hacer frente a los retos que tiene ante sí España pero respetando siempre la estabilidad económica y presupuestaria.

Sánchez, que ha hecho entrega de esa carta a los integrantes de su Gabinete en la primera reunión que han mantenido en el Palacio de la Moncloa, pide en ella hacer del pacto una forma esencial de actuación y solicita a cada ministro "ejemplaridad".

Subraya que el Gobierno asume este viernes el honor de dirigir la acción del poder ejecutivo al servicio de la defensa de los intereses de España y que ello conlleva ofrecer "una esperanza real de futuro".

"España vive un periodo apasionante, con extraordinarios retos a los que el Gobierno debe dar respuesta desde el primer momento, como la consolidación y modernización de nuestra economía, el fortalecimiento de la cohesión social y territorial y la regeneración democrática", subraya el jefe del Gobierno.

El Ayuntamiento de Vall d'Uixó (Castellón) ha derribado este miércoles la Cruz de los Caídos, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, mientras un centenar de vecinos han protestado en contra de esta medida.

La Guardia Civil ha cortado los accesos a la plaza de la Paz, donde estaba ubicado el monumento, y no se ha permitido el paso a los vecinos. Entre los vecinos que se han acercado al lugar para seguir las actuaciones emprendidas por el Ayuntamiento está el portavoz del PP en la Vall d'Uixó, Óscar Clavell. Cuando ayer varios operarios municipales comenzaron a retirar la cruz a primera hora de la mañana, medio centenar de miembros de la "Plataforma Salvemos la Cruz de la plaza la Paz" paralizaron el derribo de la Cruz de los Caídos sentándose en la parte baja, lo que obligó a abandonar temporalmente las labores.

El consistorio inició la retirada de la cruz en cumplimiento de la Ley estatal de Memoria Histórica de 2007 y la Ley valenciana de Memoria Democrática y para la Convivencia de 2017.