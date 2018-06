El diario de peregrino de Carlos Herrera, lo más leído de la semana

El comunicador sube a las redes sociales imágenes de su recorrido y relata sus vivencias. Mochila al hombro, Carlos Herrera ha comenzado a recorrer el camino de Santiago. El presentador de 'Herrera en COPE' está realizando estos días la tradicional peregrinación a la capital gallega y a través de sus fotos y vídeos en redes sociales podemos vivir junto a él esta bonita experiencia. El sábado subía su primera instantánea. "Aquellos inolvidables días de camino", decía en su mensaje.

El domingo nos regalaba un amanecer desde el Alto de Mostelares y camino de Fromista. En esta etapa del camino francés predominan la soledad, el silencio y los campos infinitos. En otro tuit, Herrera admite su amor por los campos de Castilla y León. Tras la dura etapa, Herrera fotografió la Iglesia de San Martín. "Profundamente enamorado de ella. Y cada día q pasa más. No hay otra igual", escribía. En total, treinta kilómetros recorridos en un sólo día. "No está mal por hoy", comentaba Herrera recibiendo los ánimos de muchos de sus seguidores.



El lunes Herrera arrancó su camino hacia Carrión. El comunicador se levantó a las 05.40h. de la mañana para recorrer una etapa "sencilla y corta". "Algunos dicen que es un poco aburrida, pero a mí me gusta", puntualizó.

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, detenido este miércoles por la mañana en una operación contra la corrupción, ha sido escoltado por la Policía este mediodía hasta el Ayuntamiento de Ontinyent, donde es alcalde, para proceder a un registro.



La operación Alquería, por la que ha sido detenido Rodríguez, ha supuesto la detención de otras cinco personas, entre ellas el jefe de gabinete del presidente de la Diputación, Ricard Gallego, y los gerentes de la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra, Agustina Brines y Javier Simó, según han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación.



Tras una nueva agotadora jornada, Herrera recuperó fuerzas en un famoso restaurante de León.

Alguna duda de q el sitio de León es Camarote Madrid? pic.twitter.com/gfSZaK7ecF — carlos herrera (@carlosherreracr) 25 de junio de 2018

Después de más de dos años de tratamiento en un hospital de Dacca para combatir las grandes verrugas que cubren parte de sus extremidades, que le han dado el sobrenombre del "hombre árbol", Abul Bajandar ha abandonado toda esperanza de cura entre críticas al personal sanitario por el trato recibido.



En mayo, con motivo de las celebraciones del mes sagrado musulmán de Ramadán, Bajandar decidió regresar a su pueblo en el suroeste de Bangladesh para conmemorar la festividad más importante del año con toda su familia, y desde entonces no ha regresado a Dacca.





El exfutbolista y exselecionador argentino Diego Armando Maradona fue protagonista este martes durante el Nigeria-Argentina, en el que la Albiceleste logró el pase a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, por su actitud en uno de los palcos del estadio de San Petersburgo.



El genial exfutbolista argentino, campeón del mundo en México 1986, se hizo notar desde su entrada al palco en los prolegómenos del encuentro, con un baile con una aficionada senegalesa al ritmo de la música que se reproducía en la megafonía del estadio que fue transmitido en las pantallas gigantes y jaleado por la mayoritaria de la hinchada argentina.