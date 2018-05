Así vuelca Umtiti un vaso de cerveza sobre Helena Condis y otros vídeos de la semana de cope.es

Umtiti volcó un vaso de cerveza sobre Helena Condis durante la rúa del Barcelona el pasado lunes. El club azulgrana celebraba los títulos de Liga y Copa del Rey por las calles de la ciudad condal. La periodista de 'Tiempo de Juego' estuvo hablando con el internacional francés e instantes después derrama su cerveza sobre ella y otro periodista de un medio catalán. El vídeo se colocó en el TOP 1 indiscutible de la semana.





2. La detención del marroquí detenido en Guadalajara que incitaba a atentados

La Policía detuvo en Guadalajara a un hombre de nacionalidad marroquí por incitar en las redes sociales a cometer atentados suicidas y por enaltecimiento del terrorismo yihadista, según ha informado el Ministerio del Interior.

Fueron los agentes de la Brigada Provincial de Información de Madrid, en colaboración con la de Guadalajara y coordinados por la Comisaría General de Información, quienes ha arrestado a este hombre, que estaba "fuertemente radicalizado".

Así, utilizaba las redes sociales para divulgar propaganda de las organizaciones terroristas Dáesh y Al Qaeda, según la Policía, que le ha incautado numerosos medios electrónicos, terminales telefónicos y documentación de gran interés que están siendo analizados por los investigadores.





3. Popeye, exsicario de Pablo Escobar promocionando Carboneras (Almería)

La polémica surge cuando el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Carboneras (Almería), Pascual Díaz (PP), ha publicado en su página de Facebook varios vídeos en los que un exsicario del cartel de Medellín que estuvo a las órdenes de Pablo Escobar alaba las bondades de la localidad.

El edil ha compartido dos vídeos de John Jairo Velásquez, alias Popeye, en su perfil de Facebook y otro en el del bar que regenta, en los que el propio exsicario se dirige a su "guerrero Pascual" y al "hermoso pueblo de Carboneras" refiriéndose a sí mismo como "el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria", un saludo que realiza desde "las mismas calles que pisó Pablo Escobar y en compañía de su alma".





4. Así recibió la afición del Real Madrid al bus de los blancos

Los seguidores del equipo de Zidane recibieron así a sus jugadores para animarles antes de enfrentarse al Bayern de Múnich en el Bernabéu.





5. Oreja y cornada para Javier Cortés en la Goyesca

El diestro madrileño obtuvo una oreja de peso en Las Ventas. El toreo siempre será emoción. Es imprescindible que lo que pasa en el ruedo trascienda a los tendidos y pellizque el corazón de los asistentes a una plaza de toros. Todo se puede revestir después de una técnica , de una estética... pero si no hay emoción, el toreo pierde una parte vital de su esencia.

Una emoción que se vivió este miércoles en la Monumental de Las Ventas. Fue en el quinto, un torazo de La Reina de 655 kilos y dos leños por delante. Suponemos que se refería a este toro Joselito cuando dijo en la previa eso de los “cojones” de los toreros para ponerse delante de semejante animal. Después el animal tuvo cierta bondad gracias a la firmeza de plantas de Javier Cortés. El prólogo de faena al natural mirando al tendido. Toda una declaración de intenciones. Pero al echarse la muleta a la diestra no terminó de vaciar la embestida y el toro no perdonó. El hachazo a la parte posterior del muslo derecho y la sangre que brotó con rapidez. Se mantuvo en el ruedo el torero de Getafe para demostrar que el toreo es, ante todo, emoción y sensibilidad. Con una pureza brutal y una pierna que ya no respondía, dejó dos tandas al natural y una en redondo sobrecogedoras por la dimensión y el esfuerzo. La plaza en pie. Sin facultades ya, citó en la suerte de recibir para dejar más media estocada perpendicular que ejecutó en dos tiempos. Se echó el toro aún con la plaza conmocionada. Se pidieron las dos orejas, pero un palco insensible dejó todo en un trofeo. De peso la oreja, pero insuficiente después de lo visto y vivido.