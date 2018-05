Tico Medina: “La ETA ha sido derrotada pero no está muerta”

El periodista recuerda que hace 20 años respondía a una pregunta sobre cuál sería la buena noticia que le gustaría dar; 'la ETA ha muerto', señalaba Medina. “No era fácil decir aquello entonces, pero lo dije y sufrí sus consecuencias”, recuerda. “El ministro me avisó que debía de tomar precauciones y lo hice”.

“Algún día tuve que buscar en los bajos de mi viejo Volvo y en alguna ocasión sentí el resuello de la ETA cobarde en mi cuello, percibí su mirada en la esquina de un bar del sur. Los ojos de la cornada que quema como un cuchillo y rompe como una bala”, relata.

Tico Medina recuerda en su sección 'El Puñaíto' de 'Herrera en COPE' en que “no se puede pasar página cuando el papel es de sangre y plomo. No es fácil borrar con una goma una biblioteca de nombres y apellidos”.

“Esto no era una guerra como dicen, sino un racimo constante de asesinatos y venganzas, siempre por la espalda. He aprendido con los años a no fiarme ni de mi sombra, un grifo de sangre no es posible cerrarlo con el corcho del olvido. Ternera, la fiera sigue viva y escondida. ETA ha sido derrotada pero no está muerta”, concluye.

La organización terrorista ETA anunciaba este jueves en un comunicado el "final de su trayectoria", el "desmantelamiento" total "del conjunto de sus estructuras" y su decisión de "disolverse" en "el pueblo vasco".

El comunicado, que ha sido dado a conocer sobre las 14.15 horas por el diario Berria y el portal Naiz.info, indica que su militancia ha "ratificado" la propuesta de la dirección de "dar por concluidos el ciclo histórico y la función de la organización", por lo que "ETA da por concluida toda su actividad política" y "no será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores".

El texto, titulado "Declaración final de ETA al pueblo vasco", lleva fecha de este jueves y en él la organización terrorista asegura que adopta esta decisión "para favorecer una fase histórica" y termina su mensaje con la frase "ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él".