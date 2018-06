"La lengua de Cervantes la usan ya, aviso a los catalanes, más de 500 millones de hispanohablantes"

¡Ay suspiros de España!,

Porque España tiene nombre de dama,

Tiene nombre de mujer

De lo que me alegro tanto

No tengo que decir por qué, porque ya lo dice el canto

La copla, que es una copla lo que nos está pasando

Pero la verdad es que en el fondo me gusta

Y aplaudo, incluso el caso, de que al Duque el astronauta

Lo hagan Ministro de Ciencia

Porque es que siempre estamos los españoles mirándonos hacia abajo

Observando nuestro ombligo y hay que mirar hacia arriba

Y mirar a las estrellas que es aquí donde más brillan...

... ... ... ... .... ... ...

Menos mal que hay muchos nombres y apellidos

Y la pena del telediario

Y además del calvario está el incensario

Aunque se fuera tarasca nos queda la borrasca

Y en los diarios hojarasca

Que esto no es verano ni nada

A Torra hay que mandarlo a la porra

No hay que olvidar lo que digo:

La lengua de Cervantes la usan ya y aviso a los catalanes,

Más de 500 millones de hispanohablantes

Y eso catalanes no hay que olvidarlo

Nuetro Papa Francisco pide al mundo que cuidemos de la Tierra

Porque es la casa del hombre

O sea suelo y cielo al mismo tiempo

Y es por eso, además de porque rima,

Me firmo Cambio Climático Medina