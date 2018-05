Agustín Ortiz es el “guapo” que se sube allí arriba

Ambos edificios están rematados en su parte más alta por un helipuerto de uso privado. Esta construcción está situada en plaza de Castilla y su gran peculiaridad es que fueron construidos con una inclinación de casi 15 grados. La fachada de las Torres KIO están realizadas en acero inoxidable, aluminio y vidrio. Según nos cuenta Agustín Ortiz, para dejar los cristales limpios, son necesarios 42 días de trabajo por torre, es decir dos meses y medio. “Normalmente esas ventanas se ensucian de la polución, restos de aves, y polvo”.

Está claro que trabajar ahí arriba no es una tarea que pueda desempeñar cualquier persona, pero afortunadamente usa una góndola bastante estable sobre la que resulta muy seguro hacer el trabajo. Aún así, tienen que están muy pendientes a la previsión meteorológica: “nos hemos encontrado situaciones de viento bastante fuerte, así que dependiendo de dónde sople, trabajamos en una cara u otra para así aprovechar el cobijo que nos ofrece el propio edificio. Aún así los días de fuertes rachas evitamos realizar el trabajo”.

En cuanto a la remuneración, Ortiz indica que no es un sector cuyo sueldo esté equilibrado con el riesgo que se corre, pero que no está del todo mal. A la pregunta ¿qué piensa tu familia sobre tu trabajo? Él es tajante: “En mi casa me dicen que estoy loco”. No te pierdas la entrevista completa que Adolfo Arjona realiza a Agustín Ortiz, un hombre con una profesión de “altos vuelos”. Sí, éste es el “guapo” que se sube allí arriba.