VOTA: ¿Quién crees que debe sustituir a Rajoy al frente del PP?

Tiempo de quinielas en el Partido Popular. Mariano Rajoy anunció este martes que abandona la presidencia de la formación después de que prosperara la moción de censura presentada por el PSOE que ha llevado a Pedro Sánchez hasta el Palacio de La Moncloa.

"He defendido de la mejor manera que he sabido mi honorabilidad, pero también la de este partido", ha dicho Rajoy, quien ha añadido que "ahora lo que toca mirar al futuro". "Tenemos dirigentes preparados y una militancia como ninguna otra. Por tanto, no hay ningún motivo para el desánimo", ha señalado

En este sentido, a partir de ahora y hasta el mes de julio, previsiblemente, los candidatos a sustituirle comenzarán a postularse. El hasta ahora presidente llevará el timón de su sucesión, pero no elegirá a dedo a su sustituto. El último congreso del PP decidió aprobar unos estatutos por los que la elección de su líder pasa por que cualquier afiliado pueda decidir, siempre y cuando esté al corriente de las cuotas de pago, lleve un año militando y tenga 100 avales detrás. Las bases tendrán, por primera vez, voz y voto.

Hasta el momento, son cuatro los nombres que cobran más fuerza como sustitutos de Rajoy: el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, la hasta ahora vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y, en menor medida, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.