La visita de Quim Torra a los políticos presos se pospone al no solicitarla los internos

Fue el propio Torra quien hizo la petición al ministro Zoido en una carta esta misma semana y esta tarde se daba por hecho en Barcelona, en círculos de la nueva administración autonómica, que las visitas tendrían lugar mañana viernes como se solicitaba en esa misiva desvelada por ElNAcional.cat.



Sin embargo desde Madrid ya se ha respondido al nuevo presidente de la Generalitat que para que esas visitas se puedan producir es preceptivo, por ley, que lo solicite el preso a través de los canales penitenciarios habituales. Esas solicitudes a estas horas aún no se han recibido, según fuentes al tanto de la gestión consultadas por COPE.



Por ello, desde la Generalitat, se admitía hace unos minutos, que Quim Torra pospone al lunes su visita “por razones organizativas y logísticas a petición del Ministerio de Interior”. Lo cierto es que, como apuntan las fuentes penitenciarias consultadas por esta emisora: “No se puede abrir la puerta si no lo pide el interno. Es una garantía de derecho del preso”.



Quim Torra prevé visitar a los ex consejeros Junqueras, Forn, Romeva, Rull y Turull en la cárcel de Estremera, a “los Jordis” (Sánchez y Cuixart) en Soto del Real y a la ex consejera Dolors Bassa en la prisión de Alcalá de Henares. Es en esas entrevistas en las que podría proponerles recuperar su condición de consejeros, aunque fuera de manera simbólica, en ese gobierno que controlaría un huído de la justicia, Puigdemont, desde Alemania.