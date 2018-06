Vídeo: Rajoy, al borde de las lágrimas en su adiós

El expresidente de Gobierno, Mariano Rajoy, no ha podido contener la emoción cuando ha anunciado este martes ante la Ejecutiva de su partido su decisión de abandonar la presidencia del PP tras catorce años al frente. "Pienso que ha llegado el momento de poner el punto y final a esta etapa. El PP ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. Lo hago porque es lo mejor para mí y para el PP. Por eso os propongo la pronta celebración de una Junta Directiva Nacional para convocar un congreso extraordinario que abra una nueva etapa en nuestor partido con una nueva dirección y más ilusión que nunca", ha explicado Rajoy ante un silencio total de sus compañeros.

"Os agradezco que me hayáis permitido anunciar esta decisión de esta manera. Llevo mucho tiempo en política y sé apreciar vuestro respeto. Soy consciente de la enorme lealtad que he tenido de vosotros hasta el último día", ha dicho Rajoy. En ese momento, el expresidente de Gobierno se ha emocionado y todos los miembros del PP se han puesto de pie para regalarle en pie un sonoro aplauso.

Segundos después, Rajoy ha recobrado las fuerzas. "Bueno, ya estoy. Venga. Que alguien pare, coño", ha dicho con una sonrisa el expresidente del Gobierno ante esta ovación. "Muchas gracias", ha concluido.

El líder del PP ha iniciado este anuncio sobre su despedida recordando que lleva 37 años al servicio del partido en todo tipo de cargos, desde militante de base a presidente del Gobierno, pasando por concejal y ninguno de esos cargos fue por haberlos solicitado. "Por ninguno he peleado para desplazar a nadie, durante casi 40 años me he limitado a umplir con mi deber donde el partido me pedía que estuviera", ha resaltado Rajoy.