La vida después de la presidencia: de Suárez a Zapatero

La icónica imagen de Mariano Rajoy volviendo a su puesto de registrador de la propiedad en Santa Pola está dando la vuelta a España. De momento, el ex presidente no recibirá su jugosa pensión vitalicia de 90.000 euros, pero parece que no le hará ascos a los casi 15.000 euros mensuales que cobrará a partir de ahora.

Aprovechamos esta circunstancia para repasar las actividades a las que se han dedicado los otros ex presidentes de la democracia española, desde Adolfo Suárez hasta José Luis Rodríguez Zapatero.

Adolfo Suárez

Adolfo Suárez salió del Gobierno en 1981, pero lejos de abandonar la actividad política, creó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS), con el que volvió a aspirar a la presidencia del Ejecutivo y por el que fue diputado hasta 1991. Compaginaba su labor con la de director de un importante gabinete jurídico en Madrid.

Ese año, después de que el CDS perdiera dos tercios de su representación en ayuntamientos y comunidades autónomas, renunció definitivamente a su escaño y a cualquier asignación por su condición de expresidente.

Enseguida desapareció de la vida pública para dedicarse al cuidado de su mujer y su hija enfermas y posteriormente, tras esporádicas comparecencias ante los medios, se supo que padecía Alzheimer. Su última aparición fue en 2013, para apoyar la candidatura de su hijo a la presidencia de Castilla-La Mancha. Falleció en 2014.

Felipe González

Felipe González es conocido por sus trabajos de asesoría en grandes empresas de Latinoamérica y España. Su relación laboral con la empresa que comanda el empresario mexicano Carlos Slim es sobradamente conocida. También se sabe que fue parte del consejo de administración de Gas Natural desde 2010 hasta 2015 (donde cobraba 126.500 euros anuales), y que ha protagonizado numerosas conferencias políticas por países de habla hispana como Colombia o México.

González gusta de relacionarse con la élite política y económica de países aliados de España. Es consejero del periódico El País, fundado por el empresario Jesús de Polanco durante su mandato, y amigo íntimo del hijo del ex presidente marroquí Hassan II, que le permitió construir una mansión en una playa de la realeza en Tánger.

También dirige dos empresas, TAGUA (fondo de capital de riesgo) y IALCON (consultoría), donde sus tres hijos, David, María y Pablo poseen acciones y tienen poder de decisión. Sonada fue la entrada de Indra en el capital social de la empresa de su hijo, que le llegó a reportar 300.000 euros de los 376 que había invertido. De vez en cuando, Felipe González se encarga de diseñar joyas.

José María Aznar

José María Aznar terminó su carrera política en 2004, y se dedicó a dar conferencias en importantes universidades de Estados Unidos como Georgetown. A raíz de estos viajes entró en contacto con el magante Ruper Murdoch, que le ofreció un puesto en la asesoría de News Corporation.

También ha sido consejero del fondo de capital de riesgo Centauros Capital y asesor externo de Endesa durante tres años (con unos 300.000 euros anuales de sueldo). Ha escrito tres libros, y ha sido sido miembro durante un año del Consejo de Estado (que compatibilizó con su presencia en distintas empresas).

Además, es presidente y fundador de la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES), laboratorio de ideas del PP, hasta que en 2016 decidió desvincularse de este partido, del que ese mismo año también dejó la presidencia de honor.

José Luis Rodríguez Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero ingresó directamente en el Consejo de Estado cuando salió del Gobierno en 2011 y permaneció allí hasta 2015. Lo abandonó ese mismo año para para presidir el Consejo Asesor de una ONG alemana de promoción de la paz, durante dos años.



Actualmente es mediador entre el gobierno venezolano y la oposición, y ha realizado multitud de viajes al territorio sudamericano. en calidad de representante español. Sin embargo, las últimas visitas se han producido en un clima de crispación para una oposición que se ha cansado de tenerle como mediador de los conflictos.