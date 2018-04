TV3 no retransmite la final de la Copa del Rey... pero sí los pitidos al himno español

TV3 decidió a principios de abril no retransmtir la final de la Copa del Rey que enfrentó este sábado al FC Barcelona y el Sevilla en el estadio Wanda Metropolitano. El director de TV3, Vicent Sanchís, aseguró por entonces en una entrevista en Catalunya Ràdio que la corporación pública no podía comprar los derechos de la Copa del Rey: "No hay dinero", aseguró.

Ha sido la primera vez después de muchos años que TV3 no emite esta final, pese a los buenos resultados de audiencia que ha cosechado en los últimos meses. Sin embargo, no tener los derechos del partido no ha impedido a la cadena pública emitir y comentar los pitidos al himno en la previa del partido. Durante el programa "Preguntes freqüents" sí ofrecieron unas imágenes de la presentadora y alguno de los colaboradores presenciando en pie la pitada al himno para después proceder a su debate.

Agárrense: la TV3 no retransmite la final del Copa del Rey, pero sí los pitidos al Himno de España.



Pero no se alarmen: lo hacen con nuestro dinero, pero pacíficamente...ehh?? pic.twitter.com/llJNAYaUXL — Sheldon (@numer344) 22 de abril de 2018

En el tiempo de comentario, el periodista Joaquin Lluna se mostró contento al asegurar que la gente ha podido silbar, mientras que el presidente de Drets Cat, Sergi Blazquez, se quejó de que la represión continúe al quitarse las bufandas amarillas a la gente antes de entrar al estadio del Atlético de Madrid. Sixte Cadenas, miembros de sociedad civil catalana y único 'disidente' en el tiempo de tertulia, ha lamentado que se haya utilizado el Barça para hacer política.

No emitir la final ha tenido una factura para TV3: "Preguntes freqüents" ha perdido el liderazgo que tenía desde hace muchas semanas al no poder competir contra el nuevo título del Barça en la Copa del Rey.