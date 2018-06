TV3 se excusa por mostrar banderas españolas durante los Juegos Mediterráneos

TV3 sigue apostando por el sectarismo sin disimulo. El último ejemplo lo pudimos ver el pasado viernes durante la retransmisión de la inauguración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona. Los comentaristas para el canal autonómico se excusaron cuando en la imagen aparecieron banderas españolas recordando que de la realización del evento se encargaba TVE. "Aquí vemos la realización de Televisión Española", dijo mientras la delegación española salía con banderas en el tradicional desfile de países.

Por si fuera poco, el periodista Jordi Robirosa se dedicó instantes después en la misma retransmisión a ensalzar al 'president' Torra, calificándole de "intelectual". "Torra es más un hombre de edición y de letras. Yo creo que el deporte le gusta, evidentemente, pero él es un intelectual. Es una persona con una capacidad cultural brutal, quien diga lo contrario no sabe lo que dice", llegó a decir. Robirosa no prestó tanta atención a los abucheos que el 'president' recibió cuando se le nombró durante la inauguración de los Juegos ni los "vivas al Rey" que buena parte del público lanzó. Sobre esto, los periodistas de TV3 no hicieron valoración alguna.

La consejera Elsa Artadi aseguró que los abucheos a Torra se produjeron porque los espectadores que acudieron al acto estaban previamente "seleccionados" por el alcalde socialista de Tarragona. Josep Fèlix Ballesteros ha respondido alegando que "era materialmente imposible seleccionar al público" de la inauguración. Ballesteros, quien también es presidente del comité organizador de los Juegos Mediterráneos, defendió que "la venta de entradas la depositamos bajo contrato a la empresa Ticketmaster y sólo se podían comprar de seis en seis". "No lo habríamos hecho nunca", agregó.