Trump recibirá a los Reyes en la Casa Blanca el 19 de junio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su esposa, Melania, recibirá a los Reyes en la Casa Blanca el próximo día 19 al término de una visita que comenzarán en Nueva Orleans y San Antonio para conmemorar el 300 aniversario de la fundación de ambas ciudades.

La reunión con Trump en Washington pondrá el broche a un viaje en el que los Reyes quieren poner de relieve que las dos ciudades sureñas de EE.UU. "guardan importantes testimonios históricos de los profundos y estrechos lazos" que unen a ambos países, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. A Don Felipe y Doña Letizia les acompañará el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, que hoy ha tomado posesión de su cargo.

El encuentro de Trump con los Reyes tendrá lugar apenas tres semanas después del nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en sustitución de Mariano Rajoy al prosperar la moción de censura. Será la primera vez que se vean Don Felipe y el presidente estadounidense, después de que recibiera en el Despacho Oval a Rajoy a finales de septiembre del pasado año, en una visita que quedó marcada por el apoyo que Trump brindó a España ante el desafío independentista en Cataluña.

Alex Brandon

Felipe VI y el presidente estadounidense asistieron en enero al foro económico de Davos (Suiza), pero no llegaron a coincidir. El objetivo del encuentro entre los dos jefes de Estado es reforzar aún más las relaciones en un momento en el que no existen litigios de calado en el plano bilateral. El mismo día en que Sánchez fue investido jefe del Gobierno, Trump expresó su deseo de trabajar estrechamente con el nuevo Gobierno socialista y reafirmar el apoyo una "España fuerte y unida", como "aliado atlantista cercano", según indicaron fuentes de la Casa Blanca. Se trata del segundo viaje oficial que los Reyes hacen a Estados Unidos después de que recorrieran Washington, Miami y San Agustín en septiembre de 2015, cuando el expresidente estadounidense Barack Obama también les recibió en la Casa Blanca. No obstante, los Reyes estuvieron en Nueva York en 2014 y en 2016 con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, y Felipe VI asistió a este foro en 2015, cuando volvió a verse con Obama, aunque en aquella ocasión en un hotel neoyorkino.

La nueva gira de Don Felipe y Doña Letizia se abrirá el día 15 en Nueva Orleans, fundada por los franceses, pero que gobernó España entre 1763 y 1802, dejando un importante legado histórico y cultural. Después de dos días de estancia en la ciudad del Misisipi, en el estado de Luisiana, los Reyes de desplazarán a San Antonio (Texas) para conmemorar también su tercer centenario los días 17 y 18. El embrión de San Antonio fueron los pueblos de misión construidos por los franciscanos bajo la protección la Corona española. En ambas ciudades, los Reyes tienen previsto visitar sendas exposiciones sobre la huella que España dejó durante décadas en la zona y se reunirán con las autoridades locales.

Aunque la agenda está todavía por cerrar, está programado un foro empresarial organizado por la Cámara de Comercio de Texas con el objetivo de promover nuevas oportunidades de negocio para las compañías españolas. Desde San Antonio, la séptima ciudad más poblada de Estados Unidos, Don Felipe y Doña Letizia volarán a Washington para mantener la cita con Trump y la primera dama, que pondrá el punto final a la gira. El encuentro en la Casa Blanca tendrá lugar una semana después de la histórica cumbre que Trump va a mantener con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en Singapur para tratar la posible desnuclearización de Pyongyang.