Bronca en el Parlament: Carrizosa quita un lazo amarillo y Torrrent le reprende

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha suspendido el pleno convocado este viernes después de un rifirrafe con el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, al que ha instado, sin éxito, a volver a colocar en la bancada del Govern aún no constituido un lazo amarillo que había retirado.

El lazo, con el que los soberanistas han querido recordar a los conseller nombrados por Torra que están en prisión o en el extranjero y que no han podido tomar posesión, ha sido retirado por Carrizosa al considerar que, al no haber Govern constituido, no podía representar a nadie.

Torrent le ha llamado al orden pidiendo que no convirtiera el hemiciclo en un "patio de escuela" y le ha exigido que restituyera el lazo, al menos provisionalmente, para poder continuar el pleno, pero, al no hacerle caso, el presidente del Parlament ha optado por suspender el pleno.

El president del #Parlament, @rogertorrent, suspèn el Ple i convoca els representants dels grups a una reunió al seu despatx per la retirada d'un llaç groc del banc del govern al saló de sessions pic.twitter.com/M6Qv80FZ4w — Parlament Catalunya (@parlamentcat) 25 de mayo de 2018

TORRA, EN LA MÁS ABSOLUTA SOLEDAD

Antes de la suspensión, Torra, ha ocupado hoy su escaño de presidente en la primera fila del hemiciclo, en un primer pleno del Parlament sin presencia de ningún otro miembro del futuro Govern a su lado y únicamente con un gran lazo amarillo sobre uno de los escaños reservados a los consellers. El Gobierno instó ayer a Torra a firmar otro decreto con consellers que puedan ejercer sus funciones, en la víspera de su primer pleno del Parlament, en el que no ha podido sentarse en el hemiciclo junto con los miembros del que quiere que sea su nuevo ejecutivo.

Torra espera aún que el Gobierno publique en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) el decreto de nombramiento de los consellers, requisito para que puedan tomar posesión, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy no lo ha hecho.

Justo antes del pleno, Torra ha salido de su despacho de president en el Parlament acompañado del presidente de la Cámara, Roger Torrent (ERC), y los dirigentes y diputados de JxCat Elsa Artadi -nombrada portavoz y consellera de Empresa del futuro Govern- y Albert Batet.

Una vez en el interior de la Cámara, Torra no ha ocupado su escaño en la bancada de JxCat y se ha sentado ya por primera vez en el escaño reservado al presidente de la Generalitat, en la primera fila de la izquierda del hemiciclo, precisamente el mismo que ocupaba Carles Puigdemont en la pasada legislatura. Una primera fila que Torra ha ocupado en solitario, pues no le ha acompañado ningún futuro conseller, y únicamente se ha situado un lazo amarillo en el escaño adyacente a Torra en la primera fila de la bancada derecha, en homenaje a los exconsellers nombrados como miembros del nuevo Govern, pero que se encuentran en prisión -Josep Rull y Jordi Turull- o huidos de la justicia española -Toni Comín y Lluís Puig. El mismo lazo que Carrizosa ha retirado posteriormente.