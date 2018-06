Torra insta a Sánchez a negociar con urgencia de "gobierno a gobierno"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha recalcado hoy que la reunión con el nuevo jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debe celebrarse con carácter urgente dados "los momentos excepcionales del país", para hablar "de gobierno a gobierno". Torra, que ha visitado por segunda vez en quince días a los políticos independentistas presos en la cárcel madrileña de Estremera, ha incidido en declaraciones a los periodistas que en esa "negociación" con Sánchez, el Govern partirá del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y la declaración posterior de independencia. "A partir de ahí vamos a avanzar; eso es lo que queremos poner sobre la mesa en la reunión que queremos tener con Pedro Sánchez y su gobierno: hablar de gobierno a gobierno y hablar significa negociar", ha subrayado.

Sobre la intención del Gobierno de mantener intervenidas las cuentas de la Generalitat pese a haber suspendido ya la aplicación del 155, ha dicho que el levantamiento del precepto constitucional lleva aparejado también "las medidas que se tomaron unos meses antes" de su aplicación. Según ha asegurado, el control se refiere exclusivamente a las cuentas de la Generalitat relacionadas con la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del año 2015.

En cualquier caso, el nuevo Govern está a la espera de ver con qué presidente del Gobierno se encontrarán en la reunión acordada en el "intercambio de mensajes" entre Torra y Sánchez: "¿Con el PSOE que despenalizó la convocatoria de referéndums o es con el PSOE que votó el artículo 155?". "¿Es con el señor Pedro Sánchez que hace una semana abogaba por cambiar el delito de rebelión del Código Penal?", ha preguntado también Torra.

Para el nuevo presidente catalán, es "muy importante" conocer el proyecto del nuevo presidente del Gobierno para Cataluña, pero no solo respecto a los "presos políticos", sino también en cuanto al "derecho de autodeterminación de Cataluña". En ese sentido, ha hablado de la importancia de que "se haga justicia y no escarmiento", una justicia como la que le permitió recientemente "abrazar a tres consejeros del Gobierno de la Generalitat que están en libertad en Bélgica acusados de los mismos hechos" que los presos en Estremera. "El problema no lo tienen los independentistas, el problema lo tenemos con la justicia y la democracia en España", ha advertido Torra, que ha pedido una democracia en España que sea "radicalmente radical".

El presidente catalán, que ha estado en Estremera dos horas y media, ha agradecido la "dignidad" con la que sus compañeros siguen defendiendo la libertad de Cataluña desde la prisión. En particular, ha tenido palabras de agradecimiento para Jordi Turull y Josep Rull, los dos "consejeros" que en un "gesto de generosidad" renunciaron a su cargo para hacer posible el nuevo Govern. "El compromiso vital del Gobierno de Cataluña es con su restitución, la suya y la de todos los miembros del Consejo y, sobre todo, con la del presidente Puigdemont", ha defendido y ha añadido que su día más feliz al frente del Govern será el que puedan "escoger" de nuevo como presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont. Torra ha confirmado finalmente que los nuevos consellers acudirán mañana a Estremera para realizar el "intercambio de carteras" con sus antecesores.