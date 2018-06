Torra insiste a Sánchez en dialogar y avisa de que el Govern "no se rendirá"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reiterado hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que se "avenga a tratar de manera urgente la cuestión de Cataluña", ya que "hace falta soluciones, tomar riesgos, dialogar y negociar", si bien ha avisado de que el independentismo "no se rendirá".

Torra comparece ante el pleno del Parlament para dar cuenta de la estructura y la composición de su Govern, donde ha lanzado una apelación al "diálogo" con el presidente español y ha dicho que por parte suya "la predisposición al diálogo no fallará nunca".

Pero del mismo modo que ha afirmado que no pretende que "nadie se rinda para dialogar", también ha querido que "quede claro" que la Generalitat y el independentismo "no se rendirá": "Nosotros seguimos. La democracia no se rinde nunca, el anhelo de libertad no se rendirá. No hemos venido aquí a rendirnos, no es este el punto de partida para la negociación".