Torra ficha al historiador que viajaba con Puigdemont cuando fue detenido

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha incorporado como coordinador de políticas internacionales del departamento de la Presidencia al historiador Josep Lluís Alay, uno de los que acompañaban al expresident Carles Puigdemont en el coche cuando fue detenido en Alemania el pasado 25 de marzo.

Desde su cuenta personal en Twitter, Alay ha agradecido el nombramiento: "Me siento honrado por la confianza que me ha dado el presidente Quim Torra para formar parte de su equipo a partir de hoy como coordinador de políticas internacionales de Presidencia, para contribuir a una Cataluña libre, próspera y abierta al mundo".

También en un tuit, Torra ha celebrado la incorporación: "¡Qué suerte que nos acompañes en este camino, Josep Lluís Alay! Gracias por tu compromiso, ahora y siempre".

Em sento honorat per la confiança que m’ha fet el President @QuimTorraiPla per formar part del seu equip a partir d’avui com a Coordinador de Polítiques Internacionals de Presidència, per tal de contribuir a una Catalunya lliure, pròspera i oberta al món