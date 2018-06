Torra, a Arrimadas: "Yo no pongo condiciones al diálogo"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha replicado hoy a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que él no pone "ninguna condición al diálogo", ha vuelto a invitarla a mantener una reunión para hablar "tranquilamente" y ha defendido la pancarta en favor de los presos colgada en Palau.

Torra ha respondido por carta a la misiva que le envió ayer Arrimadas, quien hoy no ha acudido a la reunión con el presidente catalán al exigir que antes sea retirada la pancarta desplegada en el balcón del Palau de la Generalitat en la que se pide la "libertad de los presos políticos y los exiliados", junto a un lazo amarillo.

En su misiva, Arrimadas manifestaba su "ofrecimiento al diálogo", aunque advertía de que, "si no hay ninguna rectificación, será un claro mensaje de que en realidad no quiere iniciar un diálogo, sino alargar la confrontación". En su respuesta, Torra recalca su "disposición máxima al diálogo" con todos, "especialmente" con el principal grupo de la oposición en el Parlament, y añade: "En nuestro caso, no ponemos ninguna condición al diálogo".