El Supremo acusa a la Justicia de Bélgica de "falta de compromiso"

Fuentes de la Sala de lo Penal del Supremo han reprochado hoy de manera no oficial al juez belga que ha rechazado la entrega de los exconsellers Comín, Serret y Puig su falta de compromiso con la obligada colaboración judicial con España. El juez belga encargado de estudiar la extradición a España de los exconsejeros catalanes Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig ha rechazado hoy la euroorden dictada contra ellos por "defectos de forma" en el procedimiento, al estimar que no tiene "equivalencia" con la orden de detención nacional. La Fiscalía ha informado de que no cabe ningún recurso contra esta decisión por parte de las autoridades españolas.

Las fuentes de la Sala han informado de que están pendientes de recibir la resolución para estudiarla, pero han añadido que, por lo que se conoce hasta ahora por la prensa, consideran que la denegación de la entrega podría interpretarse como una ausencia de compromiso con prestar colaboración judicial. Estas fuentes recuerdan que el 21 de marzo de 2018 se dictó un auto de procesamiento en donde se expresaban los hechos y los argumentos jurídicos por los que se les consideraba ya procesados, y por los que, a esa misma fecha ya, el instructor adoptada la medida cautelar de prisión.

Sobre esa misma argumentación del auto de procesamiento, y a petición del ministerio fiscal, el día 23 de marzo se dictó un auto ordenando librar las órdenes europeas de detención, que tienen así una clara resolución de soporte (el auto de procesamiento).

Las mismas fuentes recuerdan que el soporte de la resolución jurídica que es ese auto de procesamiento es el que nuestro ordenamiento jurídico contempla con más desarrollo argumental a excepción hecha de la sentencia. Solo el desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, pese a la explicación dada como información suplementaria, permite obviar el auto de procesamiento en el que descansa la euroorden, han añadido estas fuentes.

CATALÁ: SE BUSCA 'SUBSANAR' EL ERROR

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha indicado por su parte que respeta la decisión del juez belga, pero también ha avanzado que los tribunales españoles estudian si se puede subsanar el error "de forma" argumentado. Catalá ha recordado que la euroorden es un procedimiento judicial en el que los gobiernos no participan, por lo que "respeta" las decisiones judiciales. No obstante, ha agregado que los tribunales españoles analizarán el asunto por si creen que se puede "subsanar" ese error de forma. "Si piensan que se puede subsanar ese error de forma que parece que se ha tomado en consideración, lo pondrán en conocimiento del tribunal belga", ha agregado el ministro y diputado del PP por Cuenca, quien ha agregado que, en caso contrario, acatarán, como siempre, las decisiones judiciales. "Las que nos gustan más y las que nos gustan menos; y siempre desde el respeto a la independencia del poder judicial", ha agregado.

Asimismo, Catalá se ha referido al nuevo presidente catalán, Quim Torra, sobre el que ha dicho que su investidura ya entra dentro de la normalidad, al tiempo que ha confiado en que se sigan respetando los cauces democráticos y las leyes. "Ojalá tengamos pronto un Gobierno en Cataluña que se dedique a atender el interés general de todos los catalanes", ha señalado. En este sentido, ha agregado que, "con ese Gobierno", el Gobierno de España tendrá plena disponibilidad para dialogar dentro de la ley y de la Constitución.