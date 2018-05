Sin micrófonos | ¿Cómo están las relaciones PP-PSOE?

Las relaciones de PP y PSOE han mejorado mucho desde el famoso “no es no” de Pedro Sánchez. El 155 posibilitó lo que parecía casi imposible, la vuelta a una relación mínimamente civilizada, e incluso fluida, entre Mariano Rajoy y el líder de la oposición, que han hablado con mucha frecuencia en estos meses del desafío de los independentistas.

Y lo mismo pasa entre los dos partidos. El enfrentamiento se mantiene en temas básicos como la educación o las pensiones (temas muy sensibles de cara a sus respectivos electorados), pero las negociaciones existen en otros ámbitos como la próxima elección del gobernador del Banco de España; y existirán ante la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato vence el próximo mes de diciembre. “Es muy fácil hablar con ellos”, admiten fuentes populares, que, sin embargo critican el oportunismo de Ciudadanos, que se aparta de todo consenso, apuntan, por razones meramente electorales. Rivera sigue dando bandazos, y en el PSOE tienen claro que hay temas de estado que los principales partidos tienen que abordar, aseguran. Y, por eso, prefieren hacer lo que han hecho siempre, hablar con el que sigue siendo el principal partido de la oposición. Y todos, en el fondo, piensan que esta estrategia les va bien: el PP y los socialistas, porque se presentan como los verdaderos partidos con sentido de estado; y, Ciudadanos, porque quiere transmitir la imagen de que hay otra política más allá de la que ofrecen los representantes del viejo bipartidismo.

Lo que sí ha molestado en el Gobierno es el “oportunismo” que, a su juicio, vuelve a demostrar Rivera, “a cinco minutos”, dicen, de que acabe el 155. El líder de Ciudadanos aprovechó este jueves la andanada que le lanzó Rajoy en la sesión de control al Gobierno (le llamó “aprovechategui”), para dar por finiquitado el apoyo de su formación al 155, algo que, en la práctica no se traduce en nada. Por eso, en las últimas horas, tanto Rajoy, como Soraya Sáenz de Santamaría, como íñigo Méndez de Vigo, han incidido mucho en la necesidad de mantener la lealtad en temas de estado entre las distintas fuerzas políticas.

Y es que, piensan los populares, Ciudadanos se ha visto aupado por las encuestas y piensa en todo momento en “morder”, al PP, pero hay temas con los que no se puede jugar, máxime, subrayan, cuando él en Cataluña no ha hecho absolutamente nada, y no ha dejado moverse a Inés Arrimadas en todos estos meses.