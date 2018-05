DIRECTO | Iceta: "Los caminos que no han funcionado es mejor no volver a recorrerlos"

Pujol: "Somos herederos del 1-O e hijos del mandato del 1-O. Nuestro compromiso es tenaz e indestructible. El cambio es irreversible porque los mandatos del pueblo lo son".



Pujol: "Desde JxC decimos al pueblo de Cataluña que hay que ser valientes para avanzar. Soplan vientos de cambio, tenemos la oportunidad de lo que todos hemos soñado. Para hacer un país nuevo no podemos actuar como siempre"



Pujol: "Queremos un país respetuoso con la diversidad, abierto a alianzas con otras soberanías. La obra que nos proponemos, señor Torra, es muy potente, necesita de todos, somos y tenemos que ser plenamiente conscientes de que somos la punta de lanza de un gran cambio, y solo podremos avanzar mediante esta idea, que es muy atractiva".



Pujol: "No es poesía, es nuestro futuro, nos estamos jugando el futuro de los nietos y de las generaciones, de los que hoy son padres. Es el 2 más 2 de un país que tiene todo el derecho del mundo a ser libre".



Pujol: "La república es una idea generosa porque acoge a todo el mundo"



Pujol: "Señor Torra, sé que defenderá la cohesiónn y ser un solo pueblo. No debemos fiarnos de una sociedad con una sola opinión. Defienda nuestra sanidad, escuela, lengua, educación... al defender todo esto estará defendiendo a los siete millones y medio de los catalanes. Queremos la república porque alrededor de esa idea se encuentran las personas con sus sueños"



Pujol: "Tenemos el derecho de defender que este fue el primer parlamento y que siempre hemos buscado la paz. El conflicto que tenemos que resolver es entre los que queremos escribir el futuro y quienes no lo quieren".



Pujol: "No estamos aquí por obra y gracia de la monarquía sino por las urnas"



Pujol: "En medio de una sesión de investidura, el Estado encarceló el mandato de las urnas"



Pujol: "Lo que se ha desmoronado estos últimos meses es la democracia y el Estado de derecho".



Pujol: "Señor Albiol, las urnas legitiman, por eso Puigdemont es el presidente legítimo.



Pujol: "Señor Arrimadas, la posverdad tiene un problema: usted intenta manipular las emociones, y eso no está bien. Señor Domènech, será un buen gobierno y un buen presidente"



Pujol: "Señor Torra, le agradezco de todo corazón su discurso así como la apuesta por el diálogo. También felicitamos el compromiso por la ambición republicana de su gobierno. Ese es el destino, muchas gracias por ese discurso. República, país y oportunidades".



17:40 Termina la intervención de Albiol, comienza Eduard Pujol, portavoz de Junts X Cat



Albiol: "A todos los catalanes y el resto de españoles: pueden tener la absoluta seguridad de que ninguna de las pretensiones identitarias del señor Torra se convertirán en realidad. Nuestro país es una gran democracia que garnatiza y garantizará la ley y los derechos a todos los catalanes. Señor Torra, no dude de que si sigue la senda que ha prometido, su libertad acabará donde empiezan nuestros derechos"



Albiol: "Si el señor Torra es finalmente investido, será un presidente autonómico y que prometerá o jurará el Estatut y la Constitución, aunque sea por imperativo legal. Aquellos que apostaron por la ruptura aceptan el país que es España. Hoy lo que hay es una democracia que garantiza el derecho de todos los catalanes".



Albiol: "Ha ofrecido diálogo al Gobierno de España, sin condiciones, pero en democracia tiene que haber una única condicion: respeto a las normas de juego, al Estatut y a la Constitución. ¿Está dispuesto a aceptar esas reglas, las normas de convivencia? Conteste solo sí o no".



Albiol: "Cataluña, hasta no hace muchos años, era un referente económico a nivel internacional. ¿Quién será ahora el interlocutor, usted o el 'presidente legítimo'?



Albiol: "¿Qué tipo de broma es esa de que es usted un presidente provisional?"



Albiol: "Su discurso ha sido sencillamente incendiario, ha buscado la provocación constante hacia los que no piensan como usted, convirtiendo en invisibles a la mayoría de los catalanes. Demuestra querer seguir instalando en el conflicto. No está aquí por méritos propios"

Albiol: "Señor Torra, si hoy está aquí defendiendo su candidatura, es porque España es una democracia. Si en algún momento tiene la tentacion de pasar de las palabras a los hechos al margen de la ley, responderá como ya han hecho los que lo han intentado"



17:23 Termina Riera, comienza la intervención de Xavier García Albiol (PP)



Riera: "La lucha por la república tiene que gravitar sobre la sociedad civil".



Riera: "Todos los que sufren la represión del Estado merecen este esfuerzo, presos y presas, exiliados y exiliadas"



Riera: "Quizás el soberanismo hegemónico no haya querido una independencia real. ¿Cómo se va a materializar esta revolución? El único camino para la independencia es destituir el régimen del 78".



Riera: "Proponemos una estrategia de desobediencia civil que marque el día a día. Seguiremos fieles al mandado del 1-O y del 3-O".



Riera: "Hemos llegado a un cambio de ciclo por el abandono de la desobediencia, pero esperamos que rectifiquen".



Riera: "¿De verdad quieren un Estado sin soberanía real? Ni JxC bu ERC han querido desobedecer al Estado para investir a Puigdemont"



Riera: "Hoy no nos podemos ni un milímetro de los objetivos que tenemos. Solo con la desobediencia y la unilateralidad llegaremos a la república".



Riera: "Hoy se nos presenta un acto de vasallos que va en contra del 1-O. Dicho día una gran parte del pueblo de Cataluña ganó, y sin violencia".



17:07 Termina Domènech, comienza la intervención de Carles Riera (CUP).



Domènech: "Cataluña tiene que mirar al futuro y no al pasado. Tiene que dejar de resistir para empezar a construir. Esto no va de Puigdemont, sino de Cataluña y los catalanes".



Domènech: "Sus soluciones no son las del futuro sino las del pasado. Todo lo que dijeron que había, las estructuras de Estado y las instituciones europeas respaldándoles, no estaban".



Domènech: "Un país dividido contra sí mismo no puede sobrevivir".



Domènech: "A mí nunca me han tenido que borrar un tuit. Cataluña es un país mestizo"



Domènech: "Si llega a ser presidente, señor Torra, es porque lo ha decidido Puigdemont".



Domènech: "¿Por qué tiene que ser presidente, más allá de la decisión de Puigdemont? Usted está ante la soberanía del pueblo de Cataluña, por favor no menospreciemos esa idea".



Domènech: "No sabemos cuánto va a durar su legislatura".



Domènech: "Por no saber, no sabemos qué es lo que harían porque han hablado de los cargos y los nombres"



Domènech: "Su discurso nos genera muchos interrogantes. Ha sido un buen discurso para Puigdemont, pero no creo que haya sido un buen discurso para el conjunto del país".



Doménech: "Muchas voces de la mayoría independentista pedían recuperar la situación antes. Hoy se plantea una pregunta, no solo si habrá gobierno o elecciones, sino: '¿será un buen gobierno?'"



16:38 Termina Miquel Iceta (PSC), comienza la intervención de Xavier Domènech (En Comú Podem)



Iceta: "No va a tener nuestro apoyo pero sí nuestro deseo de que, si es elegido, pueda hacerlo bien por el bien del país y pensando en el bien de los catalanes que, como bien sabe, son muy diversos".





Iceta: "Dice que se dirige a todo el mundo, nosotros le hemos visto hablar solo a una parte".



Iceta: "Ustedes dicen que, si ganaban, pondrían la república y sacarían a los presos, pero es que esas cosas no dependen de unas elecciones".



Iceta: "No hay una mayoría ciudadana favorable al independentismo".



Iceta: "Si es usted elegido presidente, ¿va a querer contribuir a incrementar la tensión o a disminuirla?"



Iceta: "No intentemos justificar decisiones que se tendrían que tomar a partir de ahora con el referéndum".



Iceta: "El balance de aquel proceso político no puede ser bueno para nadie"



Iceta: "Creo que la anterior legislatura nos tiene que servir para algunas cosas. No quiero defender a nadie, pero aquel era un referéndum ilegal. Hay que tener en cuenta los dolores de todo el mundo"



Iceta: "Dicen que esto va a durar poco, pues me parece gravísimo porque las legislaturas tienen que durar cuatro años. No es bueno para el país ni para el gobierno".

Iceta: "La vía unilateral fracasó, ha tenido unos costes enormes. Por favor, no emprendamos otra vez un camino qu etien esos costes. Por eso, cuando les oigo decir que van a hacer una república, creo que nos vamos a hacer daño y mi obligación es señalar que se corre ese riesgo."



Iceta: "Cualquier demérito de las instituciones nos parece mal. No nos gustaría que decayese el 155 para que nos gobiernen desde Waterloo o desde Berlín"



Iceta: "Yo siempre he defendido el derecho a equivocarse, pero es mejor no repetirse. Y los caminos que no han funcionado es mejor no volver a hacerlos"



Iceta: "Ustedes sí pueden gobernar, lo que no pueden es saltarse la ley"



Iceta: "No basta con hablar de diálogo, es necesario tener voluntad de diálogo"



Iceta: "¿No se ha dado cuenta de que el castellano es el idioma de muchos catalanes? ¿Cómo quiere representar a la ciudadanía si considera que los que hablan español dan la espalda al país? Parece que le cueste aceptar que muchos catalanes lo hablen"



Iceta: "Usted dice 'hay que hacer república', pero tiende a olvidar que el concepto básico de la república es la ciudadanía. No tendría que poner barreras, y menos la lingüística"



Iceta: "Usted (Torra) ha aceptado ser presidente temporal y por delegación, y eso no lo queremos, y por tanto no podemos apoyar su candidatura"



16:07 Termina la intervención de Sabrià, momento de Miquel Iceta (PSC): "No tendrá nuestro voto favorable ni nuestra abstención"



Sabrià: "Solo desde el trabajo conseguiremos una república para todas y para todos".



Sabrià: "Haremos la república con la única fuerza de los votos y los ciudadanos. Siempre hemos defendido un diálogo entre iguales, pedimos la intervención de las instituciones europeas. ERC es hija de los valores republicanos, la igualdad, la fraternidad. No solo queremos ser un país más, también un país mejor"



Sabrià: "Si Junqueras y Rovira no se han cansado, quién se puede pensar que ahora nos vamos a rendir. Por eso vamos a apoyar al candidato Quim Torra y vamos a trabajar para revertir el 155".



Sabrià: "Hay que seguir denunciando la judicialización de la política. Hay que presionar para que los presos y los exiliados vuelvan"



Sabrià: "Hay que recuperar y mejorar las políticas sociales, hay que hacer aflorar el fraude fiscal y ser implacables contra la corrupción. Queremos un gobierno para hacer república y necesitamos más republicanos y hay que trabajar desde ya. Hay que hacer un plan para revertir lo que ha provocado el 155".



Sabrià: "Hay que seguir ampliando la mayoría social a favor de la república. Siempre hay que tener presente que somos un solo pueblo, el independentismo ha llegado donde nunca ha llegado".



Sabrià: "España gana o pierde, pero negociará solo si ve obligado. Ahora sabemos que vamos a tardar más de lo previsto, pero también lo es que no hay marcha atrás. Llegaremos a la victoria de manera conjunta"



Sabrià: "Este proceso se estudiará, es una revolución desde abajo".



Sabrià: "Vemos cómo nos niegan el presupuesto para hacer infraestructuras"



Sabrià: "Este país necesita un gobierno, los ciudadanos necesitan que volvamos a poner en marcha este país. Tenemos que hacerlo porque es imprescindible para construir una república".



Sabrià: "El 1-O ha abierto una fractura en el régimen de 1978. Vemos un Estado sin proyecto y sin alternativa alguna."

Sergi Sabrià: "Hemos visto cómo tres hombres inocentes tienen que vivir en la cárcel o en el exilio. Han tenido que dar un paso al lado por el país, y les queremos decir que no vamos a parar hasta que estéis en casa".



15:42 Intervención de Sergi Sabrià, portavoz de ERC: "Luchamos contra un Estado que no ha admitido su derrota en las urnas. Nosotros siempre defendemos el diálogo, pero la situación es injusta".



15.35.- Termina la intervención de Arrimadas. Es el turno de Sergi Sabriá, portavoz de ERC





Arrimadas: "Tenemos problemas como el 3% y la corrupción. Ni una medida"

Arriamadas: "En la república imaginaria de Puigdemont viven dos personas; Puigdemont y Torra"

Arrimadas: "Cataluña necesita un pacto social para hablar de infraestructuras o dependencia"

Arrimadas: ¿Tiene usted algo diferente paa decirnos que no sea la independencia? Los catalanes comparten problemas ¿Por qué se empeñan en dividirnos?"

Arrimadas: Cataluña tiene las peores listas de dependencia de toda España"

Arrimadas: "Usted representa más leña al fuego. Cero autocrítica"

Arrimadas: "A Torra solo le interesa la independencia"

Arrimadas a Torra: "No ha venido a dirigir un gobierno, ha venido a dirigir un CDR"

Arrimadas: "A la oposiciòn nos quieren eliminar de Cataluña"

Arrimadas a Torra: "Esperaba usted una apelación al que no ha votado al independentismo"

Arrimadas: "Voy a traducir los textos para que en Europa se enteren de lo que piensa Torra"

15.03.- Inés Arrimadas es la primera en responder al discurso de Quim Torra y lee artículos escritos por el candidato Torra. "Me produce pena estar en el debate de un candidato que escribe cosas así"

15.00.- Los líderes parlamentarios catalanes comienzan a llegar al Parlament

Esta tarde es el turno de los diferentes líderes parlamentarios catalanes, que dispondrán de media hora para posicionarse. Torra puede optar por responder uno a uno y abrir un turno de contrarréplicas con cada uno de ellos, o bien acumular las respuestas en un turno de intervención final.

Tras la intervención esta mañana del candidato de JxCat Quim Torra está previsto que sobre las 15 horas se reanude el pleno de investidura del candidato. Es el cuarto candidato que propone JxCat para ser investido president, después de haberlo intentado con Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull.

La sesión se ha iniciado con la lectura de la resolución del presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, en que propuso a Torra como candidato a la investidura.

En esta primera jornada, Torra con toda seguridad no conseguirá la mayoría absoluta necesaria para ser investido en primera votación, por lo que deberá volver a intentarlo el lunes, en una segunda votación en la que le bastará la mayoría simple.