Santamaría y Cospedal ya se sientan juntas

Diecinueve días después de la imagen de ambas separadas por una silla y aparentemente distantes y sin hablarse, Sáenz de Santamaría y Cospedal se han vuelto a encontrar este lunes en el mismo sitio, aunque en esta ocasión los responsables de protocolo las han sentado juntas. La imagen ha sido tomada durante el acto de la toma de posesión de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid.

Flanqueadas a un lado por Pío García Escudero y al otro por la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, han conversado entre ellas y con quienes las rodeaban, y también han permanecido juntas en el momento de las felicitaciones a Garrido. Ya en la recepción posterior se han separado y han estado, como el resto de dirigentes e invitados, conversando en distintos corrillos.

Esta imagen difiere mucho de la que ambos protagonizaron en los festejos del día 2 de mayo, cuando ambas decidieron sentarse con una silla de por medio. La polémicos llegó incluso a oidos de Rajoy, que tildó de "muy machista" el asunto y negó que existiera cualquier distanciamiento entre ambas.

Al acto de toma de posesión de este lunes han acudido también el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, el nuevo secretario general del PP de Madrid y diputado nacional, Juan Carlos Vera. También estaba presente el portavoz parlamentario en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y los portavoces de PSOE y de Podemos, Ángel Gabilondo y Lorena Ruiz-Huerta, respectivamente.

En el discurso pronunciado tras jurar su cargo como presidente, Garrido ha ofrecido "colaboración y lealtad institucional a todos y en especial a las demás administraciones", incluyendo las otras comunidades autónomas que integran España. "Una España que no concebimos privada de ninguna de sus partes, ni tampoco sometida a otra política que no sea la del respeto a la Constitución y las leyes, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad, sin imposiciones ni proyectos rupturistas", ha dicho. "Una España a la que desde Madrid queremos fortalecer, apoyar e impulsar, y a la que me gustaría enviar ahora, en nombre de todos los madrileños, este mensaje de solidaridad y de concordia", ha añadido.