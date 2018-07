Sánchez y Torra buscan la distensión pero sin expectativa de acuerdos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, mantendrán este lunes en el Palacio de la Moncloa su primera reunión en busca de la distensión y normalización de unas relaciones muy deterioradas entre ambas administraciones, aunque asumen que no hay expectativa de acuerdos. En el encuentro, que ha suscitado una gran expectación, no hay vetos para hablar de cualquier tema y, de hecho, el presidente de la Generalitat ya ha avanzado que expondrá cómo pretende culminar el ejercicio del derecho de autodeterminación. Sánchez lo escuchará, pero según han venido asegurando en los últimos días diversos miembros del Gobierno, no hay ninguna posibilidad de que avale esas intenciones porque no es un derecho que esté recogido en la Constitución y, por tanto, no tiene recorrido.

Pese a esa diferencia, el Ejecutivo espera que la reunión de este lunes abra una vía de diálogo y dé continuidad al proceso de distensión que desea que haya con Cataluña. El encuentro llega tres días después de que el Consejo de Ministros iniciara los trámites para impugnar ante el Tribunal Constitucional la moción aprobada esta semana en el Parlament en la que se reafirman los objetivos políticos del 9N para avanzar hacia la independencia. Según explicó el viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, esa decisión no tendría por qué influir en el desarrollo de la reunión ya que hay que separar la vía judicial de la política. Pero Torra consideró que la decisión de acudir al Tribunal Constitucional es una "mala noticia".

Sí ha agradecido el presidente de la Generalitat que hoy se pueda hablar de todo, y aunque ha reconocido que no prevé acuerdos, sí espera que la reunión sirva para "deshelar" la situación. Aunque no haya acuerdos concretos, tanto en el Gobierno central como en el catalán se confía en avanzar en la convocatoria de la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat y que no se reúne desde hace siete años. Además, el Gobierno ha avanzado que, además de la necesidad de normalizar el diálogo político, se hablará también de inversiones en Cataluña y de transferencias.

La reunión de las próximas horas llega días después de que los dirigentes independentistas que permanecían encarcelados fueran trasladados a prisiones catalanas, un gesto que tanto el Gobierno de Sánchez como el de Torra desvinculan de la cita en Moncloa pero que facilita la distensión en la relación entre las dos administraciones.Al término del encuentro, Torra ya ha anunciado una comparecencia ante los periodistas pero no en Moncloa, sino en la sede de la Generalitat en Madrid.