Sánchez plantea permisos de paternidad intransferibles y una remuneración adecuada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Gobierno estudia los permisos de paternidad y maternidad intransferibles y con una "remuneración adecuada", según ha respondido al líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien le ha reclamado su apoyo a la propuesta de ampliarlos a 16 semanas.

En la primera sesión de Control al Gobierno en el Congreso, Iglesias ha dedicado su primera pregunta al Ejecutivo para reclamar el inicio de "un camino de colaboración" para implantar medidas como la propuesta de Podemos de impulsar permisos de maternidad y de paternidad iguales, intransferibles y remunerados al cien por cien. "Le agradezco el tono y la predisposición a entenderse con el PSOE y entre todos revertir la dinámica de estos años" ejecutado por el Gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos, ha dicho el presidente del Gobierno.

Por su parte, Iglesias ha reclamado su apoyo a la proposición de ley que ha valorado como un respaldo a las mujeres de este país. "Podemos hacer cosas históricas, si trabajamos juntos por este país", ha señalado.

MEJORAR A CORTO PLAZO LA FINANCIACIÓN DE TODAS LAS REGIONES

Pedro Sánchez también ha insistido en que en esta legislatura no puede culminar una "revisión a fondo" del sistema de financiación autonómica, pero se ha comprometido a "mejorar a corto plazo la financiación de todas y cada una de las comunidades, especialmente las que están infrafinanciadas". Sánchez ha respondido así, en su primera sesión de control en el Congreso, al portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que le ha pedido que "no haga un Montoro a los valencianos", al tiempo que le ha advertido de que su partido no le apoyó en la moción de censura contra Mariano Rajoy "para que hiciera lo mismo que el PP"