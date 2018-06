Sánchez pide al PP que sea "tan leal" como el PSOE ha sido con Rajoy

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido hoy al PP que sea "tan leal" en la oposición a su gobierno como ha sido el PSOE con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuyo relevo se "materializará" en "pocos minutos" con el respaldo a la moción de censura. Sánchez ha advertido al PP, en su contestación al portavoz popular, Rafael Hernando, en la jornada decisiva del debate de la moción del PSOE con Rajoy, que si van a hacer la misma oposición que ha manifestado en la tribuna estarán "condenados a la irrelevancia".

También ha dicho a los populares que lo que tienen que hacer para seguir adelante es "renovar" su liderazgo, "regenerarse" y ser capaces de "representar a la España conservadora que quiere ver a presidentes limpios y ejemplares al frente del PP".

Sánchez, que, si no hay sorpresas, ganará ha moción de censura contra Mariano Rajoy, ha reiterado que el PP no es un partido corrupto, pero no ha actuado con la diligencia que debiera para acabar con la corrupción de algunos de sus militantes y dirigentes. En su intervención, el líder socialista ha reconocido la complejidad del Ejecutivo que se constituya pero ha recordado que esa es la tónica de las democracias europeas: "parlamentos fragmentados y democracias que trabajan por el consenso y el diálogo". "Lo que no hay -ha dicho Sánchez al portavoz del PP- son gobiernos dirigidos por partidos sentenciados por la justicia".

A Hernando también le ha dicho que coincidía con él en sus reproches a Ciudadanos por su "inacción" y "por haberse escondido en la política catalana". Además, ha recriminado a Ciudadanos que no hayan hecho nada "porque viven en la confrontación y el agravio territorial".

Sánchez ha reiterado ante la Cámara que el PSOE cumplirá con los compromisos europeos, garantizará la estabilidad presupuestaria, ejecutará los presupuestos de 2018 e intentará que haya presupuestos para 2019 "en tiempo y forma".