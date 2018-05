La hoja de ruta de Sánchez sin hablar de apoyos: "Censura, estabilidad y elecciones"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha tendido la mano a todos los partidos que consideren "inaceptable" que Mariano Rajoy siga al frente del Gobierno para "construir un gran acuerdo nacional de regeneración" y abrir una "nueva etapa" con una "hoja de ruta clara: censura, estabilidad y elecciones".

En su discurso ante el Comité Federal del PSOE, Sánchez ha vuelto a apelar a los 350 diputados del Congreso -"ni un más ni uno menos", ha dicho- para que "sepan que lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en la política".

Sánchez ha recordado que la "nueva etapa" que propone abrir con su moción de censura a Rajoy tiene una "hoja de ruta clara: censura, estabilidad y elecciones, para que los españoles decidan".

"La pregunta que se tienen que hacer los 350 diputados es muy sencilla y simple y es, si después de la sentencia de la trama Gürtel, Mariano Rajoy puede seguir siendo presidente del Gobierno, sí o no", ha planteado.

Ante los 260 miembros del Comité que han acudido a la reunión de este lunes (el 81% de los que forman este órgano), el secretario general ha defendido la moción "constructiva, para formar un gobierno del PSOE que garantizará el orden constitucional" que planteará este jueves en el Congreso.

Ha recordado además que la sentencia del caso Gürtel "es la primera de otras muchas que van a venir a lo largo de semanas y meses", ya que la Audiencia Nacional tiene aún que "investigar, juzgar y sentenciar otras siete piezas" vinculadas a ese caso: los papeles de Bárcenas, la caja B del PP y la visita del Papa a la Comunidad Valenciana, ha enumerado.

A esos ha sumado los casos "Púnica, Lezo, Brugal, discos duros de Bárcenas, etc, etc, etc" y ha hecho hincapié en que, ante esa "cascada de sentencias" que se avecina, los socialistas tienen que poner "punto y final".

Para Sánchez, la democracia española "no se puede ver encadenada a la corrupción de un gobierno bunkerizado que se niega a reconocer la verdad, que su tiempo político acabó y que la legislatura ya nació herida, porque el gobierno ya estaba herido por la corrupción".

"A Rajoy no le gusta hacer nada, pero tras esta sentencia el no hacer nada se acabó", ha proclamado, al tiempo que ha llamado a los suyos a "no entrar en las descalificaciones" del PP -"aunque nos duelan"- "ni contribuir a la crispación en la que pretende situar el PP la política española".

"Pretenden que se genere ruido para que no se hable de lo importante, que es si Rajoy puede seguir siendo presidente del Gobierno de España", ha avisado a los presentes.

"Ni crispación, ni superioridad moral a la hora de presentar esta moción de censura", ha continuado Sánchez, que ha dicho ser "consciente" de que no hay partidos corruptos, ni partidos inmunes a la corrupción.

"Yo nunca diré que el PP es un partido corrupto, porque estoy convencido de que hay muchos militantes, concejales y diputados que defienden con honestidad y limpieza su forma de entender la sociedad", ha remarcado.

Sánchez ha subrayado que sin ser un partido corrupto, es evidente que sus dirigentes y muchas de las federaciones presentes en el Comité Federal han sido "testigos" de casos de corrupción que se han extendido por ámbitos institucionales, locales, autonómicos y nacionales.

Y para un sistema como el español, un partido "tan importante" como es el PP "merece pasar a la oposición, regenerarse, extirpar el mal de la corrupción y representar a ese votante".

Por ello, Sánchez ha insistido en enmarcar la moción de censura en una respuesta constitucional a una "emergencia institucional".

El líder socialista ha añadido que si hoy se está a pocos días de debatir una moción de censura es "simple y llanamente" porque Rajoy no ha asumido su responsabilidad y ha ofrecido devolver la política a su terreno habitual, a los problemas del día a día que ocupan a la gente.

NO CON LOS INDEPENDENTISTAS

El Comité Federal del PSOE ha ratificado por unanimidad la decisión de Pedro Sánchez de responder a la sentencia del caso Gurtel planteando una moción de censura, pero sin abrir ningún tipo de negociación con otros grupos parlamentarios para conseguir apoyos.

Las 22 intervenciones que han sucedido al discurso del secretario general, Pedro Sánchez, han sido todas de "apoyo" a la iniciativa de Sánchez, entre ellas la de la presidenta andaluza, Susana Díaz, que ha dicho que "comparte" con la dirección federal que "no puede haber acuerdo ni concesión" alguna a los independentistas.

En la misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha congratulado de que Sánchez no cuente con los independentistas para gobernar: "No podemos apostar por un Gobierno pendiente de los independentistas", ha subrayado a su llegada a Ferraz.