Rivera: "Torra nos llama bestias taradas y le recibimos en la Moncloa"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por haberse plegado, a su juicio, a las exigencias del presidente catalán, Quim Torra, y haber accedido a reactivar la comisión bilateral Estado-Generalitat, que lleva sin reunirse una década.

"Nos llama bestias taradas y le recibimos en la Moncloa, le damos un paseíto y le hacemos una comisión bilateral", ha lamentado Rivera durante su intervención en el Foro ABC, tras conocer que Sánchez y Torra han acordado convocar esta comisión, que va a ser presidida por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.

Pedro Sánchez, ha lamentado el líder de la formación naranja, es el "presidente chollo" para los nacionalistas, y ha criticado que el jefe del Gobierno haya cedido, según su opinión, a las presiones de Torra por su propia supervivencia política.

"Tenemos un presidente capaz de cualquier cosa para ser presidente por unos meses", ha insistido Rivera, al subrayar que el nacionalismo es "insaciable" y, como es así, "no se puede pactar con ellos".

Ha recriminado también a Sánchez que apueste por una política de "normalización" en Cataluña y que le parezca normal que entre un presidente con un lazo amarillo en la Moncloa, de quien hace unos días, ha subrayado, decía que era "el Le Pen de la política española".

A Rivera, ha señalado, le hubiera "encantado" que Torra hubiera acudido a ver a Sánchez para hablar de servicios públicos o financiación, "pero ha ido a hablar de lo suyo: de autodeterminación y de sus presos".

La autodeterminación en España no existe, ha afirmado Rivera, y ha alertado de que los países que han adoptado este modelo han acabado mal y ha citado así a la antigua Yugoslavia sin intentar compararlo con la situación de España -ha precisado-, pero sí para ejemplificar lo que supone reconocer "la autoliquidación de un país".

Rivera ha recalcado que los separatistas han intentado dar un golpe en España y quieren seguir por ese mismo camino, como, según él, ha dejado claro la portavoz del Govern, Elsa Artadi, al afirmar que, "si hay que volver a la rebelión, se volverá".

Qué más hace falta, se ha preguntado Rivera, para que este país se dé cuenta de que por la vía del "apaciguamiento" y de ceder continuamente no se va a conseguir nada.

Acaban de pactar una comisión bilateral para dar más competencias a la Generalitat y así tener menos controles, ha criticado Rivera, que ve necesario un gobierno fuerte que tenga claro qué cosas son con las que "no se puede ceder".

"Si unos señores, con lo que tenían, han estado a punto de romper España, qué no harán si cuentan con más recursos y competencias", ha advertido.

Para Rivera, lo que manda en la crisis de Cataluña es la agenda "personalista" de un presidente que ha llegado al poder "por la puerta de atrás", con el apoyo de independentistas, nacionalistas y populistas.

Sobre la posibilidad de que no puedan salir adelante los Presupuestos de 2019, Rivera ha señalado que a él le importan poco las cuentas en comparación con que se pueda "liquidar" el país. Y si no es posible sacarlos adelante (los Presupuestos), que se convoquen elecciones, una exigencia de Rivera que mantiene desde que se planteó la moción de censura.

En todo caso y de cara a esas negociaciones presupuestarias, ha avisado a Sánchez de que, si continúan pactando con los nacionalistas, no podrán contar con Ciudadanos.

También ha sido muy duro con Sánchez por no "querer recibir ni hablar" con las víctimas del terrorismo, con las que Rivera se verá mañana. "Con Torra sí, con Urkullu, con Bildu, pero no quiere recibir a los que han derramado sangre por España. ¿Hay derecho a esto? Lo siento, pero me indigna".