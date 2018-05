La Audiencia Nacional ha condenado este jueves a 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados en el juicio por la primera época del caso Gurtel y al PP como partícipe a título lucrativo. Entre ellos, le impone una pena a Correa de 51 años de prisión; y a Luis Bárcenas, de 33.

Tras hacerse público el fallo, las reacciones de Albert Rivera y de Pablo Iglesias no se han hecho esperar. No así la de Pedro Sánchez, que al tiempo de esta publicación todavía no había comparecido ante los medios de comunicación.

Según ha dicho el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante una rueda de prensa ante los periodistas parlamentarios, con la sentencia de la trama Gürtel "hay un antes y después en la legislatura. España se merece un gobierno fuerte y limpio, así que vamos a evaluar la situación. Esto trastoca todos los planes de la legislatura, de la continuidad y estabilidad".

Rivera ha subrayado que el suyo es "el único partido" que apoyó la investidura de Rajoy, los Presupuestos Generales, y "los únicos que estuvimos al lado del Gobierno ante el desafío independentista", y que por ello ahora "vamos a tener que evaluar" si mantiene el apoyo al Gobierno.

En cuanto a Pablo Iglesias, ha señalado a través de su cuenta de Twitter que “la sentencia de hoy debería tener como respuesta una moción de censura de la oposición. Estamos dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez si la presenta. La democracia no puede soportar delincuentes a los mandos del Gobierno”