Rajoy obligó a Cifuentes a dimitir antes del mediodía tras la filtración del vídeo

Hasta hoy, el PP había dejado a Cristina Cifuentes que administrara sus tiempos, que dijera adiós en el momento en el que lo considerara oportuno, pero el vídeo publicado este miércoles ha acabado de condenar a la presidenta madrileña. Esas imágenes han encendido todas las alarmas en la calle Génova, y Mariano Rajoy ha dado ya el golpe encima de la mesa, ha dicho "basta ya" y ha hecho llegar por varias vías a Cifuentes que su adiós era obligado.



María Dolores de Cospedal ha sido la encargada de acudir en persona a la puerta del Sol para trasladarle las instrucciones de Rajoy: que debería dejar su cargo antes de las doce del mediodía, la hora en la que el jefe del ejecutivo tenía previsto llegar al Congreso para asitir al debate de los presupuestos generales del estado. Y así ha sido. Ya en los pasillos de la cámara, el presidente admitía que el adiós de Cifuentes era "obligado", que debía abrise a partir de ahora "una nueva etapa" en la Comunidad de Madrid, y mostraba su confianza en que esas cosas no volvieran a producirse "nunca más", palabras del jefe del Ejecutivo que algunos consideraban muy duras, porque no contenían ni una palabra de cariño hacia ella, ni un agradecimiento a su gestión.



En el PP niegan que ese vídeo haya sido producto del fuego amigo, que haya sido filtrado desde dentro. Todos habíamos oído rumores sobre el asunto, aseguraban algunos, pero verlo así es muy fuerte y muy duro, y es inadmisible, subrayan, la campaña personal que ha habido contra ella.



Lo que muchos lamentan es que la dirección nacional no hubiera hecho dimitir antes a Cifuentes, porque al final, el partido ha estado desangrándose un mes, y eso se va a ver en unas encuestas que se publicarán el 2 de mayo, día de la Comunidad de madrid, y que, ya auguran, serán muy malas. Máxime cuando Génova ya tenía clara que, entre la presidenta o la presidencia, elegían quedarse con el poder, aunque fuera otro quien tuviera ese cargo. El dilema pues era solo uno: "o se tira, o le empujamos".



En el partido solo querían hablar hoy de una cosa: de futuro, pero, para ello, la dirección nacional tendría que mover ficha ya, aseguran, tendría que nombrar unos candidatos que dieran una imagen de regeneración. Hay tiempo para remontar la situación, pero hay que hacerlo sin más demora, para que esas caras nuevas puedan escribir un relato que intente hacer olvidar lo ocurrido en el último mes.

También es más que dudoso que Génova permita a Cifuentes permanecer al frente del PP de Madrid. "Hay que dejar pasar unos días, dicen, "y dejar que las cosas se solidifiquen", "porque las últimas horas han sido muy convulsas". Pero, advierten también, será la dirección nacional, y no la regional, la que decida quién el nombre del sustituto de la presidenta madrileña. "Que no quede ninguna duda", aseguran. Existen dos opciones: nombrar a alguien de manera transitoria, o a una persona pensando en el futuro. Y ese será el dilema para los próximos días. De momento esta tarde Mariano Rajoy ha estado reunido en un despacho del Congreso con el coordinador general del partido, Fernando Martínez Maillo, uno de los que ha pilotado esta crisis.