Rajoy: "Sánchez ansía ser presidente a cualquier precio y con quien sea"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recriminado que el único objetivo de la moción de censura presentada hoy por el PSOE es que su líder, Pedro Sánchez, sea presidente del Gobierno "a cualquier precio y con quien sea, lo demás es igual". En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, después de que el PSOE haya presentado la moción, Rajoy ha considerado que Sánchez "carece de autoridad moral" para presentar esta moción que responde al "único interés" del líder socialista que "está buscando su lugar en la política española".

Rajoy ha señalado que una de las opciones es que la moción cuente con el apoyo de Ciudadanos y Podemos, o de los independentistas, ERC y PDeCAT, lo que supone el apoyo del expresident Carles Puigdemont y el actual Quim Torra, y cualquier Gobierno con estos respaldos "es inviable" y Sánchez lo sabe "y le da igual".

Rajoy también ha advertido de que, si de él depende, agotará la legislatura. "Este Gobierno ha sido capaz de generar confianza y credibilidad y, por eso, los ciudadanos volvieron a darnos la confianza, cosa que no hicieron con otros", ha señalado al ser preguntado por el argumento de los socialistas, que creen que tras la sentencia judicial carece de credibilidad para seguir al frente del Ejecutivo. Pero su opinión es que tanto la moción de censura como la "manía" de adelantar las elecciones, que le reclama Ciudadanos, responden a intereses de partidos, mientras que agotar la legislatura beneficia al interés general. Así las cosas, ha dejado claro que él es partidario de que las legislaturas "duren cuatro años". "En lo que de mí dependa, todas las legislaturas durarán cuatro años", ha insistido, convencido de que eso da estabilidad y permite gobernar "con cierta tranquilidad". "Mientras dependa de mí, yo quiero que la legislatura dure cuatro años e intentaré que así sea", ha reiterado.

Prueba de esa credibilidad es, a su juicio, la aprobación el pasado miércoles de los presupuestos generales del Estado para este año en el Congreso, con el apoyo de varios partidos. Unos presupuestos que son "los mejores" de los últimos años y que "sin duda alguna" proporcionaban estabilidad política al país.

UNA MOCIÓN DE CENSURA BASADA EN UNA "FALSEDAD"

Rajoy considera que la moción de censura se basa en una "falsedad", como es, a su juicio, que se haya condenado a algún miembro del actual Ejecutivo en la sentencia por la trama Gürtel. El presidente ha recordado que la sentencia se refiere a hechos que se produjeron en los ayuntamientos madrileños de Pozuelo y Majadahonda en 2003, hechos que "nada tienen que ver con el actual Gobierno". Rajoy también ha subrayado que la sentencia dicta la responsabilidad civil, que no penal, del PP, partido que, como dice la resolución judicial, "no conocía los hechos"

ASÍ LO HEMOS CONTADO MINUTO A MINUTO -------

14.15h. Rajoy: "Lo bueno para España es que la legislature dure cuatro años"

14.14h. Rajoy: "Yo he pedido perdón hasta la saciedad (por los casos de corrupción). Pero el objetivo es otro: el presidente del Gobierno. A cualquier precio. Incluso aunque ningún miembro del Gobierno haya sido condenado o juzgado"

14.12h. Rajoy: "¿Quién reparte certificados de credibilidad en este país? Los ciudadanos. Este Gobierno ha sido capaz de generar confianza y credibilidad. Y los ciudadanos nos votaron"

14.10h. Rajoy cree que las legislaturas deben agotarse, rechazando cualquier posibilidad de convocatoria de elecciones

14.09h. Rajoy: "Cualquier día lo veremos pactando (a Sánchez) con Puigdemont"

14.08h. Rajoy: "Sánchez carece de autoridad moral para presentar esta moción. ¿Va a dimitir cuando salga la sentencia de los ERE? "

14.07h. "En la sentencia de la Gürtel no se ha condenado a ningún miembro de Gobierno, se refiere a acontecimientos de 2003, tiene un voto particular y se va a recurrir. Establece la sentencia una responsabilidad civil y no penal del PP, porque nuestro partido no conocía los hechos que se han condenado"

14.06h. "Cualquier gobierno constituido con fuerzas independentistas es inviable, pero a él (a Sánchez) le da igual"

14.05h. Rajoy: "Esta moción va contra la estabilidad de España, perjudica la recuperación económica y es mala para los españoles. Provoca mucha incertidumbre y es lesiva para el futuro de los ciudadanos. Es una moción que sólo se hace para el interés de Sánchez, que perdió las elecciones de 2015 y 2016 y dejó a su partido con 84 escaños. La cifra más baja de diputados desde 1976. Sánches está buscando su lugar en la política española. Quiere ser presidente a cualquier precio y con quien sea"

14.05h. Rajoy: "La moción de censura se presenta después de que el Gobierno lograra aprobar este miércoles los Presupuestos con el apoyo de varias fuerzas en el Congreso. Unos buenos Presupuestos para nuestro país. Las cuentas proporcionaban estabilidad en nuestro país"

14.05h. Interviene ya Mariano Rajoy

14.02h. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha explicado que la moción de censura que propone contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es para "constituir un Gobierno del PSOE", cuyo objetivo será convocar elecciones "cuanto antes". "La moción es constructiva, para garantizar la gobernabilidad, constituir y formar un gobierno del PSOE, con fundamentos sólidos y una hoja de ruta clara", ha dicho Sánchez en su comparecencia ante los medios.

Según ha señalado, será un gobierno "para una agenda social, que cumplirá y hará cumplir la Constitución Española y que garantizará la convivencia y el cumplimiento de nuestro ordenamiento constitucional". "Será un Gobierno del Partido Socialista para defender la Constitución, la soberanía nacional, la integridad territorial y la convivencia entre los pueblos de España. Ese es mi compromiso y saben ustedes que cumplo con mi palabra", se ha comprometido.

13.55h. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá hoy en el Palacio de la Moncloa tras la moción de censura presentada contra él por el PSOE después de la sentencia sobre el caso Gürtel hecha pública ayer. Rajoy comparecerá en Moncloa a partir de las 14:00 horas tras la reunión del Consejo de Ministros para exponer su punto de vista ante esa iniciativa planteada por los socialistas. También Ciudadanos ha dado por liquidada la legislatura y le ha pedido que convoque elecciones o, de lo contrario, impulsará o apoyará una moción de censura