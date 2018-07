Rafael Hernando apuesta por un "liderazgo femenino" para presidir el nuevo PP

El portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha apostado hoy por "un liderazgo femenino" para la Presidencia del partido, con lo que ha reducido su horquilla de candidatos a la secretaria general, Dolores de Cospedal, y a la exvicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En una entrevista en RNE, Hernando, que no ha querido desvelar el nombre de su candidata, ha insistido en que sería bueno un "liderazgo femenino" porque esta es la década de las mujeres y están consiguiendo cosas "que hace tiempo eran impensables". Hernando ha asegurado que la "gran evolución" de este país ha sido posible gracias a la llegada de las mujeres a todas las instituciones del poder, "no sólo en las Cortes también a otros organismos, algo que antaño era imposible". Por ello, ha dicho, "me gustaría que el liderazgo de la mujer llegara al primer nivel".

El portavoz parlamentario del PP ha remarcado que lo importante ahora en el partido es hacer un gran proyecto para España, un equipo conjunto "en el que no sobra nadie" y ha apostado por plantear una oposición "seria pero constructiva". A la pregunta de si entendería que Mariano Rajoy no participara en la votación para elegir presidente del PP, Hernando ha dicho que lo entendería y lo respetará porque ha sido "un gran presidente y de los mejores parlamentarios de la Cámara". Además, Hernando ha comentado que le gustaría seguir siendo portavoz parlamentario aunque ello "dependerá de quien llegue, sea chico o chica".

El portavoz del PP también se ha referido a Cataluña y a la reunión, el próximo lunes, día 9, entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, y ha exigido que se suspenda porque, a su juicio, es "una bajada de pantalones". Ha considerado que esa reunión no puede celebrarse mientras Torra mantenga su desafío independentista, insulte a la corona y cuestione las instituciones fundamentales. Hernando ha reiterado que Sánchez no puede recibir "a este tipo de gente" con "normalidad" en La Moncloa aunque le estén dando votos.