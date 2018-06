Rafael Hernando afea a Sánchez que acepte los votos de "los amigos de ETA"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha acusado hoy al líder socialista, Pedro Sánchez, de poner "en jaque" la unidad de España al "mendigar" para su investidura el apoyo de los independentistas, a los que no se sabe qué ha prometido.

En su intervención en el debate de la moción de censura, Hernando ha tenido reproches para todos los partidos que van a apoyar la moción de Sánchez y para el propio candidato del PSOE por aceptar, entre otros, los votos de los independentistas o de Bildu, pero también ha tenido duras críticas para Ciudadanos. Así, ha acusado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de haber sido "colaborador necesario" de la moción de censura con "acusaciones falsas", de haber ayudado a "desestabilizar" al Gobierno con la petición de elecciones anticipadas y de "allanar el camino" a Sánchez con su deslealtad.

El portavoz popular, que se ha llevado la ovación en pie de todos los diputados de su partido y de los miembros del Gobierno cuando ha subrayado su "orgullo" de ser miembro del PP, ha hecho una advertencia a Sánchez, la de que no conseguirá "humillar" a los 'populares. Y ha preguntado al líder socialista si se comprometería, si dimitiese Rajoy, a que los diputados del PSOE tuvieran la misma posición que en 2016 -abstención- para permitir otro candidato del PP, del mismo modo que ha preguntado a Albert Rivera si estaría dispuesto a apoyar a ese otro candidato y dejarle gobernar sin convocar elecciones anticipadas. "Ya he visto sus caras, sé que no. Así que dejen de mentir y de engañar a la población pidiendo una dimisión trampa" para Rajoy, le ha dicho Hernando tanto a Sánchez como a Rivera.

El portavoz del PP ha comenzado su intervención instando a Sánchez a que explique a cambio de qué ha obtenido el apoyo de los independentistas, y le ha advertido de que el PP no piensa permitir que los "delincuentes" tengan "ni impunidad, ni inmunidad ni indultos". Ha afeado a Sánchez que piense gobernar con el apoyo de aquellos a los que ha llamado "golpistas" y le ha preguntado si piensa volver a llamar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, "racista o supremacista" o "se va a olvidar" a partir de ahora.

Especialmente duro ha sido cuando ha criticado a Sánchez por haber aceptado los votos de Bildu, de "los amigos de ETA", para ser presidente del Gobierno, y le ha preguntado si va a ser capaz de mirar a las víctimas de la organización terrorista. Tampoco se ha olvidado de criticar al PNV, cuyos cinco votos van a ser decisivos para la investidura de Sánchez, y, dirigiéndose a su portavoz, Aitor Esteban, ha señalado que siempre pensó que los nacionalistas vascos eran personas de palabra, pero se equivocó. "Vuelven a los tiempos de Ibarretxe", ha lamentado. Y tras criticar a todos los que van a apoyar esta censura, Rafael Hernando ha recibido la primera gran ovación de los suyos cuando ha dirigido sus ataques al partido que ha sido en esta legislatura socio preferente del PP, Ciudadanos, por haber sido "colaborador necesario" de esta moción con sus ataques a Rajoy y a los populares.

Rafael Hernando, que en todo momento ha puesto en valor la gestión del Gobierno, se ha llevado la ovación más larga del PP, con todos los diputados puestos en pie, cuando ha subrayado su orgullo por ser miembro de este partido. "No nos van a humillar ustedes, no lo van a conseguir", le ha dicho Hernando a los socialistas, además de recalcar también que está "muy orgulloso" de tener un presidente como Mariano Rajoy, que ha "reconstruido un país asolado" y ha puesto en valor que la España que deja el PP es "muy distinta" a la que dejaron los socialistas en 2011.

Tras criticar a quienes han pretendido "criminalizar" a su partido, Hernando ha señalado que el PP es y seguirá siendo un partido "decisivo para la historia de España", y con sus palabras se ha llevado la ovación en pie de todo el grupo parlamentario, aunque con la ausencia aún en el pleno del propio Rajoy.