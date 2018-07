¿Quién apoya a cada precandidato a la presidencia del PP?

Sprint en la carrera de los precandidatos del PP para hacerse con las riendas de Génova 13. El próximo jueves día 5 los afiliados elegirán a los candidatos que llegarán al Congreso —un máximo de dos de los seis actuales— y a los compromisarios que decidirán el nombre del sucesor -o sucesora- de Mariano Rajoy en el cónclave de los días 20 y 21 de julio.

Saber qué miembros del aparato apoyan a cada precandidato es importante, pues de los 869.535 afiliados apenas votará el 7,6%, o lo que es lo mismo, 66.384 personas de las que una porción sustancial se corresponde con cargos orgánicos.

SORAYA! EN POSITIVO

Soraya Sáenz de Santamaría cuenta con el respaldo de diversos de ex ministros, así como con el apoyo de feudos como Andalucía -organización más numerosa- y el País Vasco.

La ex vicepresidenta del Gobierno, que apuesta por “renovar” el partido y “poner a gente más joven", está avalada por la ex ministra de Trabajo Fátima Báñez; el ex ministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo; el ex ministro de Energía Álvaro Nadal; el ex ministro de Fomento Íñigo de la Serna; la diputada Celia Villalobos; el diputado José Luis Ayllón; el ex ministro de Sanidad y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso; el secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP y presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal; el presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper; el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la Diputación de Málaga y del PP de Málaga, Elías Bendodo; la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez; y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, entre otros miembros de la formación.

Soy mujer de acción y resultados.

Pido tu voto para hacer que el @PPopular vuelva al Gobierno de España.#EnPositivo pic.twitter.com/v1Y4ufQOFN — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 28 de junio de 2018

Santamaría, que ha tildado de “contradicción” la propuesta de Pablo Casado de recuperar los valores tradicionales del PP y orientarlos “a gente más joven", es junto con María Dolores de Cospedal una de las favoritas para dirigir la formación y hacerle oposición a Pedro Sánchez. Según ha asegurado, formaría parte "sin problema" de una candidatura de unidad con la ex ministra de Defensa si son ellas las elegidas para rivalizar en el cónclave de finales de julio. Y ello pese a la aparente enemistad que las separa.

COSPEDAL, PRIMERO EL PP

Por su parte, María Dolores de Cospedal, que defiende que el partido se renueve pero sin ser la "copia de nadie", en alusión expresa a Ciudadanos, y sin perder “los valores esenciales del PP”, está respaldada por la ex ministra de Sanidad Dolors Motserrat; la ex ministra de Agricultura Isabel García Tejerina; el ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido; el ex ministro de Justicia Rafal Catalá; el expresidente del Congreso y diputado Jesús Posadas; la diputada Alicia Sánchez-Camacho; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido; y por la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández. Su feudo es Castilla-La Mancha, donde gobernó entre 2011 y 2015, aunque también goza de alianzas en Cataluña y Asturias.

La costumbre constitucional y el sentimiento mayoritario de los españoles siempre ha sido que gobierne quien más respaldo obtiene en las urnas. Los pactos de izquierdas han quebrado esa norma y por eso se atreve a ser presidente quien nunca ganó unas elecciones. #PrimeroElPP pic.twitter.com/RPqsDhZQ5b — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 27 de junio de 2018

Como Santamaría, la secretaria general del PP ha cargado en una entrevista con 'El Confidencial' contra Pablo Casado, del que ha dicho que no encarna la regeneración que lleva por bandera. "Tiene un pasado muy vinculado al PP. Ha sido vicesecretario de comunicación, antes fue presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid y antes ayudante de Aznar y jefe de gabinete de Esperanza Aguirre". Por eso, ha afirmado que a ella no le preocupa que le identifiquen con las siglas del PP, pero lo que no quiere es ser "una Pedro Sánchez del PP ni la Rivera del PP".

PABLO CASADO, LA VUELTA DE LA ILUSIÓN

Pablo Casado también suena en las quinielas para suceder a Mariano Rajoy. No en vano, ha sido el candidato que más avales ha conseguido, superando los 5.000. El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular cuenta con el respaldo de Javier Maroto, vicesecretario general de Acción Sectorial; de la vicesecretaria de comunicación y portavoz de PP de Madrid, Isabel Ayuso; del portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Cataluña, Javier Fernández; de los diputados José Ignacio Echániz, Teodoro García Egea, Ascensión Carreño y Belén Hoyo; y del senador Ignacio Cosidó.

Sin embargo, Casado es el precandidato con menos apoyos del aparato, que se ha dividido entre la secretaria general y la ex vicepresidenta del Gobierno, por lo que ha quedado a expensas de los cargos intermedios y de su tirón entre las bases.

Os dejo mi entrevista completa en @HerreraenCOPE en donde hemos hablado de mi proyecto para el @PPopular. Un proyecto de ilusión, unidad y sin complejos que reivindique nuestras señas de identidad #PabloCasadoEnCOPE #IlusiónPorElFuturo���� https://t.co/c8aKBQIvIm — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 22 de junio de 2018

Por ello, se ha manifestado preocupado por la escasa participación que se prevé en el proceso, una “malísima noticia” a su juicio. Además, se ha mostrado molesto porque la cúpula del partido está llamando a movilizarse a favor de "determinados candidatos" en algunas “provincias y comunidades”, lo que para él es de todo punto perjudicial.

El vicesecretario de Comunicación ha dicho que no es "la liebre de nadie" y que si ha presentado su propio proyecto para liderar el PP es porque no comparte el que ha defendido el resto. Por ello, ha asegurado que renunciará a cualquier cargo que se le ofrezca si pierde el congreso extraordinario de los días 20 y 21 de julio.

LOS OTROS TRES PRECANDIDATOS

Los otros tres precandidatos, el ex ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo; el portavoz de Exteriores del PP, José Ramón García-Hernández; y el edil del municipio valenciano de Font de la Figuera -de 2.067 habitantes-, Elio Cabanes, no se perfilan como favoritos para suceder a Mariano Rajoy. Entre los exiguos apoyos de la aristocracia del partido destaca el del ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz a Margallo.

El séptimo cargo que se había presentado para presidir el PP, José Luis Bayo, expresidente de Nuevas Generaciones de Valencia, finalmente se ha caído del proceso de primarias al no cumplir los requisitos exigidos, pues de los 100 avales requeridos, solo presentó 42 válidos.