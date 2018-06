¿Qué opinan los directores de ABC, El Mundo, El País y La Vanguardia sobre Sánchez como presidente?

Pedro Sánchez, ha prometido ante el Rey el cargo de presidente del Gobierno y se convierte así en el séptimo jefe del Ejecutivo de la historia de la democracia en España. En la ceremonia, estuvo presente el jefe del Ejecutivo saliente, Mariano Rajoy, y las principales autoridades del Estado.



El secretario general del PSOE rompió con el protocolo que habían mantenido los seis anteriores presidentes del Gobierno y ha querido tomar posesión solo ante la Carta Magna al ser una decisión que dependía de él.



"Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros", leyó Sánchez mientras apoyaba su mano derecha delante del ejemplar de la Carta Magna de 1978, abierto por el artículo 62.



La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno ha provocado múltiples reacciones tanto en la calle como en los medios de comunicación. Por eso hemos hecho un repaso de lo que han escrito los directores de los diarios con mayor difusión de nuestro país.





ABC

El director del diario ABC, Bieito Rubido

'La sonrisa de Rajoy'

“Ha sido, con diferencia, el inquilino de La Moncloa menos egocéntrico. #Su vida en estos años ha discurrido dentro de la normalidad de cualquier familia. A diferencia de sus antecesores, no hizo corte y en su residencia presidencial no se jugaba ni al billar, ni al pádel ni al baloncesto. No ha habido editores amigos, ni periodistas de cabecera ni amiguetes #a los que ganar con ninguna ventaja. En eso fue ejemplar”.



“El ejercicio de deslealtad constitucional causa escándalo, sobre todo al legitimar el apoyo de los proetarras y de los golpistas catalanes. Recurriremos a las hemerotecas para estudiar este capítulo de nuestro acontecer presente, y me temo que no será para bien. Sánchez está dispuesto a labrarse una biografía política a base de dudosos récords, como el de aquel resultado de las elecciones de 2015”.

Sigue leyendo en ABC.





EL PAÍS

El director del diario El País, Antonio Caño.

'Hay un camino a la izquierda'

“La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno ha sido recibida en la izquierda, lógicamente, con enorme ilusión. Se ha querido destacar el aire fresco que acarrea, la esperanza que se abre para un nuevo estilo de hacer política, con más diálogo, más atención a los problemas sociales olvidados en unos años de exclusiva dedicación a la recuperación económica, más limpieza, mejores formas. La izquierda, como todos, es presa en estos tiempos de un clima emocional que lo distorsiona todo y que aborta precipitadamente cualquier reflexión racional, hasta el punto de que la demanda de elecciones pueda convertirse en una reivindicación reaccionaria”.

“Por lo demás, es comprensible el voluntarismo de la izquierda al pretender, después de unos años difíciles, agarrarse a un instrumento tan frágil y contradictorio como este Gobierno para soñar con un tiempo nuevo que, en realidad, solo puede ser fruto de un trabajo mucho más concienzudo y acertado”.



Sigue leyendo en El País.





EL MUNDO

El director del diario El Mundo, Francisco Rosell.

'Sánchez baila sobre el abismo'

“Pedro Sánchez: ha entrado en La Moncloa por la ventana y aspira a abandonarla tardíamente por la escalera. Menester fuera que se le hubiera dado la palabra al pueblo español y, en su justo derecho a decidir, resolviese libremente a quién fiar su suerte, en vez de asistir a sortilegios partidistas que soslayan la voluntad soberana”.



“Se atisba, en consecuencia, un intento de cambio del régimen que alumbró la Constitución del Consenso de 1978 y que ha dispensado a España el mayor periodo de libertad y bienestar de su atormentada historia. No en vano, toda la marabunta de grupos y mareas que han aupado a Sánchez al poder, cuando atesora menos escaños propios que cualquiera de sus seis antecesores al frente de la Nación, participan de ese común denominador. La duda estriba en saber si éste modulará ese proceso dentro de los límites constitucionales, como se ha comprometido, o se liará la manta a la cabeza como Zapatero plantándose al frente del cortejo hasta desbordar muchos diques”.

Sigue leyendo en El Mundo.





LA VANGUARDIA

El director del diario La Vanguardia, Márius Carol.

'Machacar agua con un mortero es otra cosa'

“Ayer, no sólo se estrenaba un presidente como Pedro Sánchez, abierto a buscar interlocutores en Catalunya a los que escuchar, sino también a hacer lo posible por bajar la tensión política y social. En este sentido será interesante ver quién es el recambio del fiscal general de Estado, pero también cuál será la composición de su gobierno. Otro dato relevante es la voluntad de Sánchez de recibir al presidente catalán, Quim Torra, dando prioridad a este encuentro en su agenda. No se le pueden exigir soluciones mágicas porque no las hay, pero sí otro tono y nuevas formas”.



“Otra razón para no caer en el fatalismo es que desde ayer Catalunya dispone de un nuevo Ejecutivo, que no está sometido al artículo 155 que había congelado sus instituciones. Volver a la normalidad siempre supone respirar aire fresco, reactivar iniciativas y reducir el estrés de los funcionarios”.



“Que coincida un nuevo presidente del gobierno en España con un nuevo Consell Executiu en la Generalitat debería ser percibido como una oportunidad única que nos ofrece la historia. Lo peor que podríamos hacer es pensar que todo es inútil, como machacar agua con un mortero”.



Sigue leyendo en La Vanguardia.