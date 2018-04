Puigdemont critica el cese de la jefa comunicación de los Mossos y la vincula al 155

En su cuenta de Twitter, Puigdemont ha asegurado que "no perdonarán nunca la ejemplar gestión de los Mossos el 17A (día de los atentados de Barcelona y Cambrils)", ni al exconseller de Interior Joaquim Forn, ni al mayor Josep Lluís Trapero ni a Patrícia Plaja, la jefa de comunicación cesada.

"Aprovechan ilegalmente el 155 para sustituir quien es excelente por quien es obediente. Pero esto tiene los días contados", ha considerado el expresident.

No perdonaran mai l'exemplar gestió dels @mossos el #17A. Ni al conseller @quimforn, ni al #MajorTrapero, ni a la @patriciaplaja. Aprofiten il·legalment el 155 per substituir qui és excel·lent per qui és obedient. Però això té els dies comptats. https://t.co/ACZb4WCGHB